Cum au votat bulgarii din România

Iohan Mihov și Bojidar Ivanov au fost printre primii alegători care au lăsat buletine de vot în urna de la Ambasada Bulgariei din București. Ei au votat la 8:08. „Am venit într-o excursie pentru a vedea orașul și am decis să profităm de această ocazie aici”, a declarat Bojidar pentru BTA.

“Am votat pentru o schimbare în bine, pentru politicieni mai cinstiți”, adaugă Iohan. Pentru schimbare a votat și Liuba Ganceva, care locuiește de opt ani în București și lucrează ca medic veterinar. Ea spune că este disciplinată și nu omite niciodată să își exercite dreptul de vot, transmite 24chasa.

La primele ore ale zilei, la secția electorală din ambasada bulgara de la București a fost și Kosta Karacachan, în vârstă de 28 de ani, regizor și coregraf de profesie. Locuiește la Sofia, dar se află în capitala României în interes de serviciu. „S-a întâmplat să fiu aici cu un alt regizor bulgar pentru un forum despre filme legate de drepturile omului. Am văzut că alegerile sunt în acest weekend și primul lucru pe care l-am făcut a fost să vedem cum să votăm. Am votat pentru valori europene și pentru mai multă libertate”, a comentat Kosta pentru BTA.

Potrivit tradiției familiei, Laura și soțul ei vin la secția de votare din București cu bicicleta. Au parcurs zece kilometri până la secția de vot dus-întors. „Am votat pentru schimbare și pentru o mai mare stabilitate, pentru că văd diferența dintre Bulgaria și România, am fost la același start acum 20 de ani. Bulgaria rămâne în urmă și, atâta timp cât nu va fi stabilitate, va rămâne în urmă, din păcate, ceea ce este dureros”, spune Laura. Ea și soțul ei locuiesc în București din 2008.

Zeci de bulgari au votat la București

Radoslav Ivanov a călătorit toată noaptea, nu cu bicicleta, ci cu trenul pentru a veni la vot în capitala României. „Pentru a doua oară îmi exercit dreptul de vot în București. Locuiesc în regiunea Cluj, din iulie anul trecut. În prezent sunt masterand la Universitatea Babes-Bolay, unde studiez ingineria chimică”, a spus Radoslav pentru BTA.

Viara Draganova și iubitul ei sunt din Varna, dar locuiesc temporar în București. De aceea vin să voteze la secția de votare din capitala României, pentru prima dată. „Astăzi este doar o excepție, pentru că locuim în Bulgaria. Am votat pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri. Cred că asta sperăm cu toții. De aceea am venit aici în această zi ploioasă, în ciuda vremii de afară”, a comentat Viara.

„A trebuit să-mi întâmpin soția și copilul la aeroport. Ei vin din Spania. Eu am venit din Varna cu mașina să-i iau. Și așa am ajuns la București. Am votat pentru oameni cu care sper că împărtășesc aceeași atitudine față de arhitectură, de exemplu, față de monumentele culturale din Bulgaria. Din păcate, la noi, totul se distruge. Amintirea orașului Varna va fi complet ștearsă. Toate clădirile care au fost fața orașului aproximativ 150 de ani, poate mai mulți, sunt în prezent demolate”, a împărtășit un bărbat de vârstă mijlocie.

Un bărbat în vârstă de 90 de ani este cel mai în vârstă alegător de la secția din București, până în prezent, a constatat o verificare a BTA. Este vorba de Luca Velciov – decanul de vârstă al bulgarilor din București și președinte al Uniunii Democrate a Bulgarilor din România. Și-a exercitat dreptul de vot la primele ore ale dimineții. Cel mai tânăr alegător din București este Svetoslava Iordanova, în vârstă de 18 ani, care face și parte din staff-ul secției de vot.

La Ambasada Bulgariei din București au votat 60 de persoane până la ora 12.00. Alegerile legislative pentru Adunarea Națională de la Sofia se desfășoară normal și fără incidente.