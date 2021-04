Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, prezintă singurle două soluții pentru a depăși impasul de pe scena politică. Mai exact, potrivit acestuia, este exclus ca PSD să intre la guvernare alături de PNL.

Totodată, el a mai subliniat faptul că social-democraţii susţin fie un Guvern cu premier de la PSD, fie alegeri anticipate. În ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate, Sorin Grindeanu susține că declanșarea acestora ar dura undeva la dou-trei luni de zile, însă în tot acest timp, România se confruntă și cu o criză sanitară.

Prim-vicepreședintele social democrat a mai precizat că poporul român are întotdeauna dreptate, însă în prezent, Parlamentul nu mai reflectă voința cetățenilor țării.

“Exclus (ca PSD să intre la guvernare cu PNL – n.r.). Susţinem două lucruri, Guvern PSD cu prim ministru PSD, pentru că noi am câştigat alegerile, asta este prima noastră opţiune. Dacă acest lucru nu se poate, citând din clasici în viaţă care se află probabil la schi acum, trebuie să ne întoarcem la popor.

Poporul întotdeauna are dreptate, asta auzeam în urmă cu un an de la preşedintele Iohannis care ne spunea că Parlamentul acum un an nu mai reflectă voinţa românilor. Îl anunţ că acuma, Parlamentul nu mai reflectă voinţa românilor. A doua opţiune ar fi alegerile anticipate. Sigur că toate procedurile care ar duce la declanşarea acestor alegeri ar însemna două-trei luni până la declanşarea lor.

Dacă în luna iunie s-ar hotărî declanşarea alegerilor anticipate nu ne-am mai afla în plină criză sanitară, pandemia ar fi poate de domeniul trecutului, ar putea fi asigurate condiţiile pentru organizarea alegerilor anticipate”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.

USR se va răzgândi

În ceea ce privește acțiunile USR după demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, Grindeanu a adăugat că, personal, crede că USR va face în cele din urmă o nominalizare pentru ocuparea funcţiei de ministru al Sănătăţii.

În același timp, social democratul susține că din toată această situație, cei care vor avea de câșigat sunt românii, în contextul crizei sanitarea în care se află țara la momentul de față.

“Părerea personală este că domnii de la USR, dincolo de declaraţii bombastice aşa cum au fost şi cele de azi dimineaţă ale lui Voiculescu, vor merge cu coada între picioare şi vor accepta să facă o nominalizare pentru Ministerul Sănătăţii. Pot să vă spun cine are de câştigat: românii”, a declarat Grindeanu.