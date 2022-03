Serghei Lavrov: Al treilea război mondial ar implica arme nucleare şi ar fi distructiv

În cursul zilei de miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că dacă ar fi să aibă loc un al treilea război mondial, atunci acesta ar implica arme nucleare și ar fi distructiv.

El a mai spus că Rusia s-ar confrunta cu un pericol real dacă Kievul ar obține arme nucleare, motiv pentru care nu va permite acest lucru, scrie agenția rusă de presă TASS, adăugând că Serghei Lavrov a mai declarat că apartenenţa Peninsulei Crimeea este în afara oricăror discuţii şi că aceasta aparţine Rusiei.

Șeful diplomației a mai spus că Rusia este pregătită pentru o nouă rundă de negocieri cu Ucraina, însă ”puterea de la Kiev tărăgănează procesul de negocieri la indicaţiile SUA”, a scrie agenția de presă RIA, iar informația a fost preluată ulterior de către Reuters.

De asemenea, el a vorbit și despre sancțiunile împotriva Rusiei, însă spune că nu se aștepta ca acestea să se îndrepte către ”sportivi, reprezentanți ai intelectualităţii, actori, angajaţi ai mass-media”.

Invitat la RFI, fostul ministru al Apărării a declarat că ”agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a crescut în intensitate și rușii și-au dat seama că trebuie să crească nivelul distrugerilor, pentru că altfel, nu pot să-și realizeze obiectivele de pe teren. Dincolo de chestiunea aceasta, rămâne însă comparația cu realizările pe care Putin le dorea, prin prisma cererilor pe care le-a făcut înainte de agresiune”.

”Practic, Putin a vrut o anulare a statu-quo-ului de securitate în Europa după Războiul Rece și înlocuirea lui cu un statu-quo nou, cu o nouă ordine favorabilă lui. Nu cred că în momentul de față, Rusia este mai aproape de acest obiectiv, decât a fost înainte, atunci când a formulat cererile respective, ba din contră, cred că Rusia a pierdut enorm prin această agresiune”, spune Ioan Mircea Pașcu.

Șansele Rusiei de a controla Ucraina se diminuează pe zi ce trece

Fostul europarlamentar social-democrat a fost întrebat dacă vede posibil un scenariu în care liderul de la Kremlin să apeleze la arma nucleară, iar acesta a răspuns ”eu cred că nu și sper că nu, pentru că logica utilizării armei nucleare într-un conflict de genul acesta nu există, adică arma nucleară este o armă existențială, ea este prevăzută să acționeze sau să se facă apel la ea numai în cazul în care statul însuși este în pericol de dispariție, să spunem așa”.

”Bun, putem să spunem că sancțiunile vor aduce Rusiei o asemenea situație în care președintele Putin poate să interpreteze că însăși ființa națională a Rusiei este amenințată și atunci din punctul ăsta de vedere, eu știu, să considere acest lucru. Dar eu îmi fac curaj când mă gândesc că o decizie a lui Putin va trebui sprijinită în acest sens, dublată și de o decizie militară, comandanții militari și așa mai departe (…)”, spune fostul ministru al Apărării.

De asemenea, Ioan Mircea Pașcu a mai spus că ”dacă folosește arma nucleară tactică, bănuiesc, în Ucraina, asta înseamnă de fapt o înfrângere a armatei roșii, a armatei ruse, până la urmă, pentru că înseamnă că nu au reușit, cu toată supremația lor convențională, să obțină obiectivul pe care-l vizează”.

”În al doilea rând, acest lucru nu va face decât să agraveze și mai mult situația internațională a Moscovei și de asemenea să compromită și mai mult în ochii ucrainenilor Rusia. Or Putin chiar dacă câștigă acest conflict militar, el va vrea să instaleze un Guvern favorabil Moscovei, or acesta va avea nevoie chiar și de puțină legitimitate, pentru a putea să guverneze o țară pe care militar Rusia nu-și permite să o ocupe, că nu are forțe pentru atâta. Din punctul ăsta de vedere, practic, chiar dacă câștigă militar, din punct de vedere politic, șansele Rusiei de a controla Ucraina se diminuează pe zi ce trece”, a declarat fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu la RFI.