Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) oferă opt burse de 1.500 de lei pe lună studenților care vor lucra la cantina „Tudor Vladimirescu”. Până anul trecut, bursele erau de maximum 1.100 de lei, dar acum au fost majorate cu 400 de lei pentru a încuraja mai mulți studenți să aplice.

Studenții vor lucra 20 de ore pe săptămână (4 ore pe zi, în zilele lucrătoare) pentru a ajuta la buna funcționare a cantinei. Printre sarcinile lor se numără curățarea și pregătirea legumelor, debarasarea meselor, servirea mesei pentru studenți și profesori, spălarea veselei și păstrarea alimentelor în condiții bune.

De asemenea, vor contribui la întreținerea și înfrumusețarea spațiilor din cantină, menținând un mediu curat și primitor.

Vasile Bojora, student la Facultatea de Construcții și Instalații, în anul III, a lucrat în primul semestru la cantină, ajutând la spălarea și debarasarea veselei, curățenie și curățarea legumelor. Acum și-a depus din nou candidatura.

„Sunt din Republica Moldova. M-am înscris a doua oară la cantină pentru ca mi-a plăcut atmosfera, plus că am făcut și bănuți. La început a fost un pic mai dificil. Până m-am obișnuit. După aceea, am început să vin la cantină de plăcere pentru ca m-am simțit exact ca acasă, eu fiind departe de familie.

Cu banii câștigați la cantină îmi asigur un trai decent în campus, dar pot să pun și ceva la economii. M-au ajutat enorm acești bani.

Fiind la 200 km de casă nu am posibilitatea să merg săptămânal acasă și să-mi iau mâncare sau chiar bani de cheltuială, astfel cantină mi-a oferit posibilitatea să fiu independent financiar câștigând niște bani în plus față de bursa pe care o mai am de la facultate și nu depind de ajutorul părinților”, a declarat un student în cadrul unui interviu acordat pentru Ziarul de Iași.