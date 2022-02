Afirmațiile nefondate ale lui Putin au ca scop găsirea unei noi identități imperiale

Sursă: Dreamstime

Asemenea afirmații sunt menite să justifice nu doar acțiunile Moscovei în Ucraina, ci și un scop mai larg, respectiv, cel al găsirii unei noi identități imperiale care își are rădăcina în însăși identitatea rusă, se arată în opinia lui Max Fisher, publicată în The New York Times.