Desigur că este o afacere de nișă, dar dacă tendința generală se menține, un asemenea business are mari șanse să devină mainstream destul de repede. Ca să aflăm cum se construiește această afacere, am stat de vorbă cu fondatorul și proprietarul Ohvăz, Cristian Barin.

Din IT spre Good Food

Din 2013 până în 2018, Cristian Barin a condus propria sa firmă, cu cel mult 25 de angajați, care se ocupa cu dezvoltarea de aplicații Android. O afacere care mergea ca unsă: se făceau și câteva mii de euro pe zi. Timp de cinci ani, în pauza de masa, șeful Cristian și angajații său și-au pus aceeași întrebare: ”Ce mai mâncăm?”. ”Sătui de junk food și de diete restrictive, am căutat alternative. Am vrut ceva gustos, sănătos, sățios, la un preț rezonabil. Ușor de mâncat oriunde și cu puține calorii. N-am găsit. Așa că am creat Ohvăz!”, a declarat antreprenorul pentru Capital. ”Cred cu tărie că Ohvaz este soluția perfectă pentru cei care nu au timp să gătească, s-au săturat de junk-food, dar vor să mănânce mai bine. Entuziasmul meu, dar și echipa excelentă cu care îmi face plăcere să lucrez, mă fac să continui acest drum lung și greu la care m-am angrenat. Sper că în 5 ani, când se adresează în birourile din România întrebarea “ce mai mâncăm azi?”, răspunsul să fie: Ohvaz”, mai spune Cristian Barin.

Investiția

La prima vedere, unii ar putea spune că avem de a face lucruri destul de clare, ușor de abordat. Nici vorbă de așa ceva. ”Aparent este o afacere simplă, cu puține utilaje specializate și cu o marja mare de profit, însă adevărul este că am investit peste 250.000 de euro și enorm de mult timp și energie”, ne spune Barin. Problemele țin nu numai de identitatea afacerii sau de educarea publicului care nu cunoaște acest tip de produs (ovăz/chia), ci și ”de partenerii de livrare capabili să livreze ambalajele noastre din sticlă, găsirea unor furnizori capabili să ne producă utilaje la comandă, inflexibilitatea jucătorilor mari din piață de retail, marketing prin social media, și multe altele”, subliniază antreprenorul. O altă chestiune ține de absența produsului în marile lanțuri de retail, lucru care ține Ohvăz departe de ceea ce se numește mass-market. ”De ce nu intrăm în lanțurile foarte cunoscute sau în mai multe spații de tip HoReCa? Sunt mai multe cauze. Ohvăz are un termen de valabilitate relativ mic, de șase zile, la 2-4 grade. Unii mari retaileri folosesc vitrine frigorifice fără ușa, unde temperatura este adesea mult peste temperatura necesară produselor noastre. În plus, puțini comercianți respectă termenul de plată menționat în contract. Întârzierile sunt, în medie, de 2-4 săptămâni, ceea ce este supărător. Unii vor și preuri infime, ca să pună un adaos cât mai gras, și asa mai departe”, ne explică Cristian Barin.

Primii pași

”În Iulie 2019 am început să vindem pe www.ohvaz.ro, iar primele două luni au fost slăbuțe: puțin peste 50 de comenzi pe lună. A urmat o serie de îmbunătățiri la site, atât pe partea de design, dar mai ales pe partea de user experience. Astfel, am ajuns rapid să ne dublăm numărul de comenzi. Noiembrie 2019 s-a încheiat cu peste 200 de comenzi, în condițiile în care promovarea noastră era rudimentară”, ne-a povestit Barin. Lucrurile nu aveau cum să rămână așa. ”A urmat o serie de cel puțin 8 intervenții masive la site, în decursul a 10-12 luni, prin care am optimizat rata de conversie, procesul de checkout, am simplificat și restructurat modul în care afișăm informația despre produse, plus multe altele. Acum discutăm în câteva mii de comenzi pe lună, dar atât cifra de afaceri cât și numărul de comenzi cresc vertiginos lună de lună”, mai spune omul de afaceri. De notat: în primele trei luni ale acestui an, Ohvăz a

avut o cifră de afaceri de 40.000 de euro, ceea ce ne spune că, în decembrie, vom putea vorbi despre jumătate de milion de euro… Cât despre clientelă, antreprenorul spune că publicul Ohvăz e format preponderent din oameni care vor să mănânce mai bine, și nu neapărat cei 1% care își numără caloriile și trăiesc un stil de viață ultrasănătos, ci acei oameni care vor o schimbare în bine.

Cum au crescut vânzările

”A fost o serie lungă de schimbări și îmbunătățiri. Toate graficele noastre arată o creștere liniară frumoasă. Nu am avut o creștere exponențială, într-un moment anume. Am învățat mult din greșeli și am optimizat în mod constant fiecare aspect al afacerii. De la modul în care preparam fiecare produs, la cum îl expediem în țară, la cum îl promovăm în online”, ne mărturisește omul de afaceri. Pe scurt, Cristian a investit în poze profesioniste pentru produse, a colaborat cu vedete mari, dar și cu micro-influenceri. Au fost foarte activi pe social media, au pornit un podcast, au postat pe blog cât de des s-a putut, iar abonații la newsletter au crescut și ei în mod constant. De asemenea, au implementat strategii de fidelizare a clienților fără discount-uri masive, iar atunci când comenzile nu au ajuns în condiție ideală, au fost foarte atenți la customer care. ”Am cheltuit peste 40.000 de euro doar pe reclamele Facebook și Instagram, am schimbat câteva agenții de marketing și am învățat din fiecare eșec. Per total, cred că munca de 12 ore pe zi, 7 zile din 7, a făcut diferența. Nu e nici un secret, e foarte multă muncă pe fronturi multiple”, punctează Cristian Barin.

De unde a apărut Cristian Barin

”De unde am banii? Din IT. Sunt banii mei, munciți foarte mult. Eu, Cristian Doru Barin, fondator Ohvaz, sunt totodată și instructor Photoshop. Sunt ACE și ACI, adică Adobe Certified Expert în Photoshop și Adobe Certified Instructor, singurul din România. Predau din 2013 pe Udemy, cea mai mare companie de e-learning din lume, evaluată recent la 3.2 miliarde de dolari. Acolo sunt pe primul loc atunci când cauți Photoshop, am peste 250.000 de studenți și peste 30.000 de recenzii. Am 3 cursuri în top 12 în acest spațiu ultra-competitiv. Pe scurt, pare că sunt un instructor Photoshop foarte bun conform statisticilor. Acum predau și în limba română pe expertphotoshop.ro, dar acolo banii sunt foarte puțini așa că revin la sursa celor 250.000 de euro. Deci o bună parte vin din Udemy, iar cealaltă parte vin din banii câștigați din dezvoltarea de aplicații Android. Din 2013 până în 2018, firma mea concepea aplicații Android din categoria “Personalization”. Mai trebuie spus că antreprenorul Cristian Barin a scris și o carte care se numește ”Un Milion din Photoshop”. V-ați dat deja seama, este vorba despre primul milion…