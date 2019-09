MerryBerry, cea mai mare plantație de afini bio din România este situată în satul Mija, comuna I.L.Caragiale din Dâmbovița. Suprafața ei actuală este de 100 de hectare, pe care arbuștii au fost plantați în anii 2016 – 2017, ceea ce înseamnă că va ajunge la o producție anuală de peste 1.500 tone de afine, începând din 2021.

Astfel, MerryBerry are potențialul de a deveni cea mai mare plantație de afini bio din Europa, concurând cu marii producători consacrați din Spania, Polonia, Germania și Franța.

Plantația se distinge prin eficiență și tehnologie: deține sisteme moderne de supraveghere video, monitorizare GPS a utilajelor şi un sistem de irigații care asigură producția de fructe indiferent de aportul de apă din precipitații. Pe lângă irigarea culturii de afini, acest sistem permite și introducerea îngrășămintelor în apa de irigare după un program de nutriţie prestabilit, pe diferite stadii de dezvoltare a culturii. Recoltarea fructelor se face an de an în lunile iunie, iulie și august.

Pentru construirea depozitului frigorific MerryBerry, a contrubuit și OTP Bank România cu 10,5 milioane de lei. Acesta este necesar pentru sortarea și livrarea afinelor în cele mai bune condiţii către magazinele din România, Anglia sau Germania unde societatea are contracte de distribuţie.

„Implicarea noastră în sectorul agribusiness este una de durată și lucrăm îndeaproape cu agricultorii români indiferent de anvergura afacerii lor. Astfel, am avut ocazia să observăm tendința acestora de a investi din ce în ce mai mult în tehnologie, motiv pentru care am decis să extindem gama de produse și servicii adresate lor. Avem pentru ei produse și servicii menite să îi sprijine în acest demers care are potențialul de a schimba în bine agricultura românească. Finanțarea depozitului MerryBerry este încă un pas în această direcție”, a declarat Alexandru Neagu, Director Direcţia IMM, în cadrul OTP Bank România.

„Fiind plantaţia de afini cu cea mai mare creştere din România, în ultimii 2 ani ne-am lovit de numeroase obstacole dintre care finanţarea a reprezentat un punct esenţial al dezvoltării noastre. Fiind un domeniu nou în România la care sistemul bancar se va adapta probabil în 5-10 ani, am găsit în OTP Bank un partener cu know-how dispus să urmeze cele mai noi trenduri ale pieţei. Impreună ne propunem să ajungem la 200 de hectare plantate şi să fim un jucator major la nivel european”, a declarat Camil Perian, Director General MerryBerry.

Anul trecut, OTP Bank România a înregistrat o creștere de 112% a volumului de finanțări noi acordate pentru agricultură, creșterea fiind susținută de cererea ridicată pentru prefinanțarea prin Creditul pentru Dubla prefinanțare a subvențiilor SAPS, dar și pentru finanțări destinate investițiilor.

OTP Bank România mizează pe dezvoltarea portofoliului destinat sectorului agriculturii prin extinderea și personalizarea produselor și serviciilor care se adresează clienților din acest domeniu, colaborând și cu mari exploatări agricole, și cu inițiative familiale și de mici dimensiuni.

În ceea ce privește scopul finanţărilor solicitate, creditele destinate clienților din sectorul agribusiness le revin fermierilor care fie au nevoie de finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente, fie au nevoie de investiții pentru achiziția de terenuri agricole, de noi utilaje agricole, pentru modernizarea fermelor și pentru alte activități cu scop de dezvoltare, precum cercetarea.

