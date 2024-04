Ionel Burtea poate fi considerat unul din reprezentanții noii generații de antreprenori români. Rezultatele vorbesc de la sine: business-ul cu fructe de pădure, început în urmă cu șapte ani cu 20.000 de euro și un hectar de teren de la bunici, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de peste 8,2 milioane de euro. Iar pentru anul acesta estimează peste 10 milioane de euro, scrie Infofinanciar.

Dar cifrele nu spun niciodată povestea din spate, cea care dă adevărata valoare a fiecărui antreprenor. Pentru a o afla, m-am adresat direct protagonistului principal, Ionel Burtea, „antreprenor de succes“ la nici 30 de ani.

O afacere începută cu 20.000 de euro

Debutul este prozaic: Ionel Burtea a început afacerea în 2017, pe când era student în ultimul an la ASE, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. „Am început în ultimul semestru de facultate. Dar nu cu un moment de revelație, de genul să fac un business în agricultură. Aveam terenul bunicilor – un hectar pe care se cultiva proumb – și mi-am dorit să fac ceva prin care să cresc productivitatea pe suprafața deținută“, explică interlocutorul meu.

Startul nu a fost ușor – a pornit ca o afacere de familie, cu economiile părinților de 20.000 de euro. „La început nu aveam de niciunele. La 21 de ani făceam plan parcelar și PUZ. Nici nu știam ce este acela. Mai greu a fost să-mi conving bunicul să treacă de la porumb la fructe de pădure. Era foarte reticent. Cu restul familiei nu a fost greu și, de fapt, cu ei am început să lucrez“, precizează antreprenorul din Târgu Jiu.

Reticența bunicului era explicabilă. Afacerea cu fructe de pădure reprezenta în 2017-2018 o premieră pe plan local. Dar nici la nivel național nu existau, la acel moment, prea multe plantații de acest fel în România.

„În primul an am plantat și abia în anul doi, când plantele au ajuns la maturitate, am putut să recoltăm. În 2020 am început și procesarea – am făcut vinul de mure. Extinderea pe partea de retail a venit abia în al treilea an.“, rememorează Ionel Burtea geneza firmei Abund Berry.

Reziliența morală este necesară

Primul pas a fost livrarea de fructe proaspete către magazinele locale, apoi a început colaborarea cu Carrefour Târgu Jiu. Ulterior, afacerea a crescut și extinderea a venit firesc – a urmat intrarea pe rețelele naționale de retail și apoi pe platformele internaționale.

„Deschiderea retailului, în prezent, este mult mai mare decât cea de acum patru ani, pe zona de producție locală. De acea, îi încurajez pe toți producătorii să meargă către retail. Pentru asta însă trebuie să aibă partea de logistică pregătită foarte bine. Și să nu se uite doar pe primul an de vânzare. Planul trebuie să fie pe minimum cinci ani.“, subliniază Ionel.

Potrivit acestuia, reziliența emoțională a antreprenorului din agribusiness trebuie să fie foarte mare. „Pentru că nu este industrie – vorbim de o marfă foarte perisabilă, care își schimbă calitatea de la o temperatură la alta, de la o oră la alta. Sunt multe provocări de natură climatică, financiară, umană. Expunerea la risc este foarte mare în agribusiness-ul de producție. Mai ales că, în domeniul acesta, al fructelor de pădure încă nu avem know-how-ul necesar. Suntem la început. Vorbim nu doar de culturi noi, ci și de oameni noi, ca specializări. Dar am început să învățăm. Eu, de exemplu, vizitez destul de des business-urile asemănătoare din toată Europa ca să culeg informații și să învăț bune practici.“, povestește interlocutorul meu.

Lecțiile învățate de Ionel Burtea

Dincolo de informațiile despre fructele de pădure, unul din primele lucrurile pe care Ionel Burtea le-a învățat a fost să aibă răbdare. O deprindere necesară atunci când a trebuit să descifreze labirinturile birocratice cu care se confruntă orice antreprenor aflat la început de drum în România. Lecția învățată temeinic i-a folosit însă din plin când a început să acceseze fonduri europene pentru diverse proiecte de dezvoltare a afacerii.

Acum, accesarea de finanțări a devenit o constantă. „Avem multe proiecte depuse și o să mai depunem anul acesta. A devenit deja obișnuință, birocrația ne-a intrat în reflex. Am depus recent un proiect pe partea de depozitare și așteptăm lista finală. Mai există însă proiecte depuse pe agrovoltaic și pe sere.“, îmi explică antreprenorul.

Prioritățile de investiții ale Abund Berry sunt, în prezent, în sere, pentru a putea limita influența factorului climatic. Dar și pe partea de fotovoltaic. „Vrem să ajungem să avem producție de energie electrică, dar care să ne ajute și la producția de fructe de pădure. Adică deasupra plantelor să avem panouri solare, în loc de seră, ca nivel de protecție. Este un sistem deja practicat în Polonia, Olanda sau Germania.“, detaliază Burtea.

Proiecte în „stand-by“

Chiar dacă rezultatele Abund Berry sunt pe plus, nu înseamnă însă că toate direcțiile de business dezvoltate au fost menținute. „Producția de vin de fructe am pus-o în stand-by. Am început să ne concentrăm foarte mult pe partea de comerț, să cumpărăm fructe și să facem export. Vinul l-am lăsat deoparte pentru că nu este o piață încă pregătită pentru un produs de nișă. Businessul era de aproape 400.000 de euro anual, dar nu se poate compara cu ce obținem pe partea de fructe proaspete.

Pe de altă parte, este o cu totul altă afacere. Am învățat în primii doi ani că procesarea este un alt business decât cel de producție și comercializare. Când vom avea o echipă bine dezvoltată, vom începe din nou. Nu pot însă avea o estimare, mai ales în prezent când ne confruntăm cu o lipsă mare de personal.“, îmi explică Burtea.

O dată cu producția de vin, au fost stopate și planurile în ceea ce privește rachiul, siropul și cidrul obținute din fructele de pădure. Nu este însă singura inițiativă suspendată. Și cea în domeniul agroturimului a fost pusă în „stand-by“. Motivul: „Nu este un proiect core-business. Iar dacă nu găsim finanțare pe fonduri, nu vrem să afectăm cash flow-ul, care este foarte important.“, subliniază antreprenorul.

Construcție pas cu pas

Planurile de business dezvoltate de Ionel Burtea dau roade. Anul trecut, producția s-a ridicat la aproape 300 de tone de pe cele 20 de hectare pe care le deține acum. Abund Berry a livrat însă, din producția proprie și din achiziții, peste 4.000 de tone de fructe de pădure. Iar pentru anul acesta estimarea este de 6-8.000 de tone, respectiv cu 50-100% mai mult.

După aproape șapte ani de business, Ionel Burtea are o strategie clară despre cum își extinde afacerea. Și consideră că orice provocare întâmpinată poate fi o lecție de învățat. „Construim încetul cu încetul. Orice antreprenor trebuie să treacă prin dușuri reci la început ca să își învețe lecțiile și ca să poate merge mai departe. Eu am învățat să am răbdare. Dar mă uit la generația care vine din urmă și nu văd că ar avea așa-ceva. Cel puțin din punctul de vedere al birocrației cu care trebuie să se confrunte.“, concluzionează interlocutorul meu.

Care își păstrează optimismul, chiar dacă schimbările climatice au reprezentat o provocare majoră pentru business-ul său. Iar impredictibilitatea fiscală a făcut și mai critică problema resursei umane. Dar probabil că, după ce ai învățat să înfrunți cu succes birocrația românească, puține lucruri te mai sperie…