.Și avem și noi așa ceva. Bradul se numește Yves Anais și este 100% românesc, autentic și… sustenabil, după cum spune Adriana Man, fondatoarea și creatoarea acestor deosebite genți.

”Cred că eleganța nu trebuie să fie limitată de tendințele în modă. Design-ul genților mele, clasic și rafinat, este menit să completeze stilul personal, indiferent de moda momentului. Din acest motiv am ales să creez piese atemporale, care să treacă testul timpului”, declară Adriana Man pentru Capital.

Piele și lemn valoros precum mahonul

Creativitatea m-a însoțit pe tot parcursul vieții, fiind mereu fascinată de artă și de modă, iar această fascinație s-a transformat treptat într-o adevărată pasiune. În anul 2016, m-am decis să creez un brand de genți premium, inspirate din natură și am ales că materie primă, lemnul”, e mai spune Adriana.

Creatoarea a început să exploreze mai profund tainele lemnului pentru a înțelege cum pot fi combinate diferite esențe cu diferite texturi din piele, pentru a crea un produs unic. Astfel, a ajuns să își creeze propriul brand de poșete din piele și lemn, propria viziune artistică despre eleganță și stil.

Lemnul este tratat cu grijă și respect, păstrând textura și calitățile sale naturale, pentru a oferi fiecărei genți un aspect unic și rafinat. Fiecare bucată din lemn, folosită în creația unei genți este unică, prin fibră să și spune o poveste. Gențile din lemn capătă strălucire și devin mai frumoase, odată cu trecerea timpului”, subliniază fondatoarea brandului.

Investiții, costuri, viitor

Investiția inițială a fost de 500 euro, suma investită în achiziția de lemn și câteva componente de test. Până în prezent s-au investit aproximativ 40.000 euro.

”Anul trecut a fost un an bun, în care am investit în prototiparea unor produse noi. Și am stabilit câteva colaborări noi. Am înregistrat o creștere a vânzărilor, în special în perioadele premergătoare sărbătorilor de peste an, când clienții sunt mai dispuși să investească în cadouri mai costisitoare. Campaniile de marketing “țintă” în aceste perioade și colaborările, au generat și ele vânzări în crestere”, spune Adriana.

Cea mai vândută geantă este geanta YVA și costă aproximativ 350 euro și Adriana Man o descrie așa: ”Design-ul inovativ al acestei genți combină perfect inserțiile din lemn și pielea texturată. Este o geantă spațioasă, potrivită pentru întâlnirile de afaceri sau pentru a fi purtată la birou”.

Copacul vieții e parfumat

Cât privește accesoriile, cel mai bine vândut produs este brățara parfumată. Cu copacul vieții și inserții din lemn și costă 70 euro. Și chiar e parfumată.

”Sigur că am de gând să mă extind. Am în plan colaborări cu marketplace-uri de modă interrnationale. Însă condițiile de eligibilitate cu acești vânzători sunt foarte selective și restrictive.

Din acest motiv, prioritatea mea este menținerea calității și exclusivității produselor, care m-au definit până acum, asigurându-ma permanent că fiecare produs reflectă standardele mele înalte. De asemenea, am în plan lansarea unei noi colecții de genți, pentru a asigura diversitate”, mărturisește Adriana Man.