Așadar, Radu Drăgușin s-a transferat oficial la Tottenham pentru 31 milioane de euro. Clubul londonez a oferit 25 de milioane de euro, iar fundașul de doar 21 de ani a devenit cel mai scump fotbalist român din istorie.

Genoa, clubul care l-a cedat pe Drăgușin, mai poate lua încă 6 milioane de euro, sub forma unor bonusuri.

Recordul pentru cel mai scump transfer era deținut de Adrian Mutu. În 2004, s-a transferat de la Parma la Chelsea pentru 19 milioane de euro.

Fostul fotbalist, actual antrenor, i-a transmis felicitări lui Radu Drăgușin, echipei sale și impresarilor săi. Totodată, l-a avertizat că greul abia acum începe. Mutu a spus și că nu îi pare rău că i-a fost doborât recordul, pentru că „recordurile sunt făcute să fie doborâte”.

Iată care sunt top 10 cei mai scumpi fotbaliști români din istorie:

1. Radu Drăgușin (2023/24) – de la Genoa la Tottenham – 31 milioane.

2. Adrian Mutu (2003/04) – de la Parma la Chelsea – 19 milioane.

3. Cristian Chivu (2003/04) – de la Ajax la AS Roma – 18 milioane.

4. Cristian Chivu (2007/08) – de la AS Roma la Inter – 16 milioane.

5. Răzvan Marin (2019/20) – de la Standard Liege la Ajax – 12,5 milioane.

6. Dennis Man (2020/21) – de la FCSB la Parma – 11 milioane.

7. Ionuț Radu (2019/20) – de la Genoa la Inter – 10,6 milioane.

8. Răzvan Marin (2021/22) – de la Ajax la Cagliari – 10 milioane.

9. Nicolae Stanciu (2018/19) – de la Sparta Praga la Al-Ahli – 10 milioane.

10. Adrian Mutu (2002/03) – de la Hellas Verona la Parma – 10 milioane.

Sumele sunt în euro.

Miercuri, fundașul Radu Drăgușin a completat vizita medicală la Tottenham, iar pe seară a fost prezentat oficial de clubul londonez.

Radu Drăgușin a afirmat, după semnarea contractului cu Tottenham, că transferul la echipa engleză reprezintă realizarea unui vis pentru el. A menționat că întreaga sa viață și-a dorit să atingă cel mai înalt nivel în fotbal.

„Pot spune că am decis să mă alătur echipei Spurs de când am auzit interesul acestui club. M-am gândit, am analizat fiecare aspect şi cred că acesta este cel mai bun pas pentru cariera mea.

🎙️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.”

Radu Dragusin on joining Spurs 🤍 pic.twitter.com/Ddo2A1viNx

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024