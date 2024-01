Radu Drăgușin a afirmat, după semnarea contractului cu Tottenham, că transferul la echipa engleză reprezintă realizarea unui vis pentru el. A menționat că întreaga sa viață și-a dorit să atingă cel mai înalt nivel în fotbal.

„Pot spune că am decis să mă alătur echipei Spurs de când am auzit interesul acestui club. M-am gândit, am analizat fiecare aspect şi cred că acesta este cel mai bun pas pentru cariera mea. Ştiu, de asemenea, că clubul are o bază de fani incredibilă, au un staff şi jucători incredibili, aşa că abia aşteptam să mă alătur. Pot spune că decizia a fost în interiorul inimii mele, deja luată. Este incredibil. Nu mi-am imaginat toate astea şi abia aştept să îi cunosc pe toţi şi să încep pe teren”, a spus Drăguşin, potrivit site-ului oficial al clubului englez.

Fotbalistul român ar putea debuta chiar pe „Teatrul Viselor”, stadionul Old Trafford al lui Manchester United, acolo unde londonezii au programat meci de campionat, duminică.

🎙️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.”

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024