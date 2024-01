Fundașul Radu Drăgușin a trecut, miercuri, prin vizita medicală de la Tottenham. Anunțul oficial privind transferul său este așteptat astăzi.

Conform informațiilor din presa engleză, toate documentele necesare transferului dintre Genoa și Tottenham au fost semnate, iar antrenorul Ange Postecoglou va avea în echipă fundașul pe care îl dorea.

⚪️🔒 All documents have been sealed between Genoa and Tottenham for Radu Dragusin deal. The Romanian centre back has also completed medical tests yesterday.

Official announcement, next step as Postecoglou will have the new centre-back he wanted. pic.twitter.com/Tibq7PxcYn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024