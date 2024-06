Euro 2024. Optimismul lui Radu Drăgușin, înaintea jocului de mâine: Îi oprim pe belgieni

Fundașul Radu Drăgușin este de părere că victoria echipei naționale de fotbal a României împotriva Ucrainei, cu scorul de 3-0, în primul lor meci de la Euro 2024, le dă energie și încredere „tricolorilor” pentru partida de sâmbătă cu selecționata Belgiei.

„Cu siguranţă ne-am bucurat, am fost fericiţi o perioadă, dar acum a trecut, suntem pregătiţi pentru acest meci, îl pregătim din toate punctele de vedere. Avem o energie şi o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut, iar acest lucru ne dă un moral foarte bun. Presiunea am simţit-o de la începutul preliminariilor. Am jucat mereu cu presiune.

Nu există să nu joci cu presiune când eşti la echipa naţională, dar am ridicat ştacheta cu această victorie şi oamenii aşteaptă în continuare o prestaţie foarte bună şi, de ce nu, o victorie. Noi suntem încrezători, avem încredere în mijloacele noastre că putem face o partidă foarte bună mâine”, a afirmat Drăguşin.