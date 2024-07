Deputatul PNL Adrian Cozma a inițiat o propunere în Parlament pentru o modificare semnificativă a Codului fiscal. Propunerea vizează majorarea cantității de alcool obținut din fructe în gospodării pentru care nu se datorează accize, de la 50 de litri, nivelul actual, la 150 de litri.

Cozma dorește să modifice un alineat al articolului 342 din Codul Fiscal, schimbarea urmând să fie implementată începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Potrivit variantei propuse de deputatul PNL, „este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, în limita a 150 de litri anual, consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentraţia acestuia, să fie:

a) produs de respectiva persoană fizică din fructe deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real, utilizând un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, înregistrat la autoritatea competentă, şi/sau

b) produs pentru respectiva persoană fizică în distilerii autorizate din fructele deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul unui drept real”.

Adrian Cozma a afirmat că pălinca este o băutură românească și că cele mai bune sortimente se obțin în gospodărie, acolo unde părinții noștri încă mai cunosc secretul. A

cesta a subliniat că prevederea actuală din Codul Fiscal pare să fi fost scrisă de cineva care nu a trecut niciodată prin Satu Mare, Sălaj, Cluj sau Maramureș, regiuni unde pălinca este singura băutură tradițională.

Deputatul PNL a mai spus că nu își dorește să vadă acest produs tradițional dispărând sub presiunea băuturilor spirtoase care au invadat România, vândute la prețuri neconcurențiale.

„Vreau să cred că, şi peste câteva sute de ani, când vei spune pălincă spui România. Şi actualul rege al Marii Britanii a fost fermecat de băutura de pe meleagurile noastre.

Aşadar, am propus ca volumul anual al alcoolului din fructe obţinut şi consumat în gospodărie să se majoreze de la 50 de litri, la 150 de litri, adică exact cât are nevoie o familie de la noi cu 4-6 membri să consume într-un an de zile. Am convingerea că mă vor susţine în acest demers şi parlamentarii care cunosc tradiţia rachiului din Banat sau a ţuicii de Argeş”, a mai spus el.