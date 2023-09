Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat că nu există o obligație legală pentru medicii pediatri de a elibera o adeverință privind starea de sănătate a copilului înainte de botez. El a precizat că această solicitare nu este recunoscută sau susținută de Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, Bănescu a subliniat că preoții, părinții și nașii copilului au responsabilitatea de a discuta și de a evalua starea de sănătate a copilului.

Precizările sale vin în contextul în care președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a afirmat că a primit o solicitare pentru a elibera o adeverință că un bebeluș este sănătos, pentru a putea fi botezat.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat … Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, ca așa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută!”, a scris Sandra Alexiu, joi, pe Facebook.