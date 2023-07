Anamaria Prodan a fost invitată în podcastul Ilincăi Vandici, acolo unde a vorbit despre relația pe care o are acum cu Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost soț timp de 16 ani.

Impresara spune că amândoi au revenit la sentimente mai bune după ce a trecut ceva timp de la divorț și spune că mai vorbesc și acum.

”Rătăcirea asta l-a costat cariera și viața, nu ai cum să te trezești, ai adus un alt suflet pe lume, măcar de ăsta să ai grijă. Mă rog la Dumnezeu să îi fie bine, și acum vorbim prin mesaje și îi spun ”Ridică-te, ești numărul unu, poți!”

A pierdut finala în Azerbaijan, ”Laurențiu ești numărul unu, nu există ca tine, trebuie să te ridici, nu mai ai voie să greșești! Ridică-te, poți, ești numărul unu!”, asta îi spun, îi scriu. Și este. Crede-mă că toată viața mea am văzut potențial în fiecare”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, regrete în ceea ce privește mariajul eșuat

De asemenea, Anamaria Prodan a mai vorbit și despre regretele pe care le are în ceea ce privește mariajul eșuat. Vedeta spune că într-o căsnicie e vina amândurora și că poate ar fi putut face mai multe pentru a salva mariajul cu Laurențiu Reghecampf.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani, de imperii construite, dar nimic nu e pentru totdeauna (..) În 16 ani m-am întors mereu, ziceam că nu fac bine ceva, greșesc undeva, trebuie să fac mai mult și m-am uitat pe mine. Te dai pe tine deoparte ca să ridici un om, misiunea mea a fost să salvez suflete, să le înalț (..)

Eu am învățat copiii să nu lase lucrurile neterminate niciodată. Eu am lăsat ceva în urmă neterminat cu Laurențiu pentru că noi ne știam de tineri și am revenit peste 13 ani, povestea noastră a fost foarte frumoasă și m-am întors să termin! Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia, întotdeauna e vina amândurora.

Nu am reușit, e o restanță acolo, poate dacă nu munceam atât de mult, poate puteam să îl țin, poate puteam să fac mai mult și nu cădea în lumea asta, dar iarăși mă gândesc..căsnicia nu trebuie să fie poliție. De disperare am făcut tot, de unde l-am luat eu pe Laurențiu, din liga a doua de pe nicăieri? Eu i-am zis că nimeni nu va crește cum a crescut el, așa am făcut!”, a mai precizat Anamaria Prodan.