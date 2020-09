Răspunsul șefului DSU survine după ce una dintre cele mai urmărite televiziuni din România a scos la iveală faptul că acesta ar fi implicat în anumite dosare de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție

În acest context, Raed Arafat a luat decizia de a merge la DNA pentru a vedea dacă într-adevăr acest lucru este adevărat, așa cum preciza sursa citată. Rezultatul a fost publicat chiar pe contul personal al șefului DSU.

„Ca urmare a atacurilor continue aduse la adresa mea, diseminate opiniei publice de catre postul de televiziune Romania TV, prin care, pe baza unor informatii care ar fi date pe surse, numele meu ar aparea in dosare de coruptie înstrumentate de DNA, am inaintat saptamana trecuta Directiei Nationale Anticoruptie o adresa in vederea stabilirii dacă mă aflu in calitatea de suspect sau inculpat in vreun dosar penal aflat pe rolul institutiei amintite anterior”, scrie Arafat pe pagina personală de Facebook.

Nu este implicat în niciun dosar

Șeful DSU a postat totodată răspunsul DNA care prevede faptul că numele său nu este asociat în niciun dosar și le-a mulțumit de asemenea persoanelor care au avut încredere în el și nu au preluat o astfel de informație eronată.

„Astazi, in urma raspunsului DNA, pe care il atasez mai jos, se constata clar ca numele meu NU apare asociat vreunei calitati de suspect sau inculpat in cauzele penale instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie.

Doresc sa multumesc celorlalti reprezentanti media care nu au preluat aceste informatii neprobate, neadevarate, care au rolul evident de a-mi prejudicia imaginea publica”, mai scrie Arafat pe facebook.

Raed Arafat, șeful DSU este în prezent personalitatea publică a momentului. El se bucură de încrederea a peste trei sferturi dintre români, potrivit unui sondaj realizat IRES.

Se pare că în Raed Arafat au încredere ridicată votanții PNL, PSD și cei ai altor partide fiind creditat cu încredere mai scăzută din partea votanilor Alianței USR+PLUS sau din partea indecișilor sau a celor care nu răspund sau care nu votează la alegerile parlamentare.​

Sursă foto: INQUAM