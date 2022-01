Deși există o mulțime de beneficii pentru sănătate pe care le oferă pâinea, există și numeroase dezavantaje ale consumului zilnic de pâine. Pâinea nu ne face rău dacă e consumată cu moderație, dar poate afecta sănătatea dacă e mâncată în exces, potrivit HealthDigest.

Când este consumată cu moderație, poate fi o parte importantă a unei diete nutritive echilibrate, chiar dacă pierderea în greutate este scopul tău final. Acest aliment poate fi o sursă de energie cu un conținut scăzut de zahăr și grăsimi, care oferă o varietate de vitamine. Iată câteva dintre modurile în care consumul zlinic de pâine vă poate afecta.

Pâinea poate duce la acnee

„Cercetările recente arată că dieta poate juca un rol semnificativ în apariția acneii”, spune dermatologul Michele Green. „Persoanele cu acnee tind să consume mai mulți carbohidrați.”

Potrivit dermatologului, alimentele care sunt „bogate în carbohidrați rafinați includ pâinea, biscuiții, cerealele, pastele, orezul alb, tăițeii”.

Contribuie la creșterea în greutate

Deși nutriționiștii se contrazic între ei, se pare că pâinea poate duce la creșterea în greutate. Mai ales pâinea albă. Acest lucru se datorează faptului că pâinea albă conține cantități semnificative de zahăr adăugat.

De fapt, un studiu publicat în BMC Public Health a descoperit că un consum de doar două felii de pâine albă (sau echivalentul a 120 de grame) pe zi este legat de un risc crescut cu 40% de creștere în greutate și obezitate.

Consumul de pâine albă vă poate face mai somnoros

O reacție la gluten poate apărea oricând, de la câteva minute la câteva zile după consum. Persoanele care sunt „extrem de sensibile” la gluten pot experimenta crize sau atacuri asupra sistemului imunitar timp de până la două luni după o singură expunere.

Dacă descoperiți că vă simțiți deosebit de obosit după ce ați consumat alimente bogate în gluten, cum ar fi pâinea, ar putea fi vorba de o potențială sensibilitate la gluten.

Beneficiile pâinii

Nu se spun multe lucruri bune despre pâinea albă. Este lipsită de fibre și poate declanșa producția exagerată de insulină. Dar un studiu publicat în The Journal of Agricultural and Food Chemistry susține că pâinea albă poate stimula în mod semnificativ creșterea bacteriilor intestinale bune, numite lactobacili, ajutând la protejarea intestinelor noastre de tulburările digestive.

Mai mult, conform unui studiu din 2020 publicat în JAMA Internal Medicine, probabil că ar trebui să mănncăm cât mai multă pâine dacă vrem să trăim mai mult. Proteina din unele alimente pe bază de plante ( inclusiv din pâine și paste) a fost asociată cu un risc mai mic de deces prematur.