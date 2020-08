La o simplă cătare pe internet putem găsi informații despre viața profesională a Ministrului Sănătății, ce studii are, în ce an a absolvit Facultatea de Medicină Generală de la UMF Iași, dar și specializări are. De asemenea, putem vedea unde a lucrat din CV-ul acestuia până să ajungă în funcția pe care o deține în prezent.

Puțini știu însă, că la rândul său, Nelu Tătaru a trecut prin această pandemie prin momente dificile, la fel fel ca mulți alți români. Acesta a dezvăluit într-un interviu recent prin ce situații a trecut cu familia în timpul pandemiei, când era mai tot timpul nevoit să stea departe de aceștia, în teritoriu, pentru a-și face datoria. Acesta vorbește și despre fiul său, în vârstă de 10 ani care a dus greul în familie, fiind departe de tatăl său.

„Eu eram plecat prin teritoriu, se uita la mine, voia să mă atingă, îi era frică. Ar sta lipit de mine când vin acasă, bineînțeles că îmi este dor de el. Mă înțelege, înțelege efortul și vrea să se facă doctor.

Soția, răbdare și înțelegere în toată această perioadă. Am încercat să fiu și eu alături de ei, cum au fost și ei lângă mine. Am trecut prin toate focarele, ei au stat în izolare. Cinci săptămâni nu mi-am văzut copilul”, a povestit Nelu Tătaru într-un interviu.

Ministrul recunoaște că această perioadă este una foarte grea pentru orice român, mai ales pentru cadrele medicale și face apel la aceștia din urmă să mai reziste încă puțin.

„Ne-am pregătit pentru această meserie. Eu sunt chirurg. Erau zile când stăteam la 14-15 operații în sală. Este un moment destul de greu. Știu că trăim oboseală, știu că trăim uneori toată dezamăgirea sau frustrare, ca atunci când am crezut că am terminat și a început și mai greu. Tocmai pentru acest lucru le cer să mai tragem o dată împreună, fiindcă acest popor își pune speranța în noi. Oamenii din fiecare județ în parte își pun speranța în noi”, a mai spus Ministrul Sănătății.

