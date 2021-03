Chiar dacă era mereu văzută cu zâmbetul pe buze și aducea voie bună oriunde se ducea, artista suferea enorm din cauza problemelor financiare. Invitată acum ceva timp în emisiunea ”Antena Stars”, Cornelia Catanga a precizat că și-a pierdut casa și că trăiește din ajutorul fiului ei și al lui Aurel Păduraru. Atunci, artista a mai spus că nimeni nu-i înțelege suferința.

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă Banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la Bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, declara Cornelia Catanga la ”Antena Stars”.