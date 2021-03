Soțul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, este sfâșiat de durere. Acesta i-a mărturisit jurnalistei Mara Bănică un adevăr cumplit. Nu sunt bani pentru înmormântarea Corneliei Catanga. Jurnalista era bună prietenă cu regretata cântăreață de muzică lăutărească. Mara Bănică a fost și cea care a dat detalii despre momentele cumplite prin care a trecut îndrăgita artistă.

Mara Bănică a povestit cum celebra cântăreață o suna la orice oră din zi și din noapte.

“Noi dormeam, era 04.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia» . I-am zis: «Linișteste-te» . Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai povestit Mara Bănică la matinalul care este difuzat la Antena Stars.

Se cere ajutor pentru Cornelia Catanga

Conform Marei Bănică, Catanga nu credea în existența COVID. Mai mult chiar, ea s-ar fi tratat acasă cub ivemectrină. Aurel Pădureanu a rugat-o pe jurnalistă să îi dea numărul de telefon al lui Gigi Becali sau al Gabrielei Firea. Soțul lui Catanga vrea să le ceară ajutorul pentru înmormântarea soției sale, Cornelia Catanga.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea.

Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze. Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului.

E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a declarat Mara Bănică în cadrul emisiunii “Star Matinal”

Gigi Becali îl va ajuta pe Aurel Pădureanu

Gigi Becali a preferat să păstreze discreţia gestului său, aşa cum face de multe ori, şi s-a limitat la a spune că a dat curs apelului familiei Corneliei Catanga. “O voi înmormânta, ce să fac?!”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu este prima dată când numele patronului roş-albatrilor este implicat în acţiuni de caritate. De-a lungul anilor, omul de afaceri a cumpărat case mai multor familii bătute de soartă sau a suportat costurile unor intervenţii medicale ce au salvat vieţi.