Potrivit acestuia, creșterea înregistrată joi este una semnificativă, iar în următoarele zile ne vom da seama în ce situație ne aflăm de fapt.

„Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend usor ascendent, problema e de durata si sa vedem unde se va opri”, a spus Rafila.

”Eu nu eram optimist”

Totodată, profesorul a adăugat că nu avea nicio fărâmă de optimism cu privire la relaxarea măsurilor și scăderea numărului de cazuri.

„Eu nu eram optimist ca odata cu relaxarea numarul de cazuri va scadea. Cred ca o contributie foarte importanta la numarul de cazuri o constituie relaxarea comportamentului fiecaruia dintre noi. Daca vedem ca numarul de cazuri este in crestere si ar trebui macar in al 12-lea sa ne revenim si sa ii indeamnam si pe altii sa respete regulile in spatii inchsie, sa evitam aglomeratia. Cred ca e momentul sa intelegem ca nu ar trebui sa ne impuna nimeni nimic si sa facem totul din proprie initiativa”, a mai spus Rafila.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate alte 460 de cazuri noi de coronavirus în România.

Sursă FOTO: INQUAM Photos / Alexandru Prepelita