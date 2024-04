Dacă ai căutat măcar o dată informații despre curele de slăbire probabil că ai întâlnit diverse articole în care cartoful este exclus. Drept urmare, în mintea colectivă s-a creat ideea că acesta trebuie scos din alimentație dacă vrei să slăbești.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine și dezmembrează acest mit. Invitată în emisiunea „Doctor de bine”, ea spune că amidonul din cartof înseamnă o glucoză cu absorbție lentă pe care organismul o consumă când face mișcare.

Conținutul caloric al cartofului poate fi schimbat, spune medicul, prin mai multe variante.

Cartoful crud, însă, care doar apă amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C.

„Cartofii ar trebui să nu mai fie puși la colț. Cred că atunci când au apărut curele de slăbire, el era la limita dintre legumă și produs cu amidon. Negăsindu-și locul foarte bine, a fost pus la colț. Pentru că are amidon. Trebuie să știm că acel amidon înseamnă o glucoză cu absorbție lentă pe care organismul nostru o cheltuiește în mișcare. Toate celulele funcționează cu această glucoză. Depinde de cantitate. La cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric. Cartoful proaspăt crud are, apă, amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C”, arată Mihaela Bilic.

Medicul nutriționist a mai spus că această legumă nu este o sursă de Vitamina C. Acest lucru se întâmplă din cauză că vitamina se distruge ușor dacă leguma este tratată termic.

„Vitamina C, în momentul în care am tratat-o termic, se distruge ușor. Nu putem să spunem că este o sursă de vitamina C. Cartoful nu are niciun strop de amidon, spre deosebire de produsele cerealiere, făinoasele clasice care au gluten. În cartof avem doar apă cu amidon”, continuă Mihaela Bilic.