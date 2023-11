Germania ne blochează, de fapt, intrarea în spațiul Schengen?!

Spațiul Schengen. Conform europarlamentarului bulgar Anghel Djambazki, întârzierea admiterii Bulgariei și României în spațiul Schengen este cauzată de Germania și Olanda. Potrivit spuselor sale, Germania nu vrea să-și impună dreptul de veto, însă găsește alte state europene care să face acest lucru.

Se pare că Guvernul de la Berlin se folosește, acum, de un vechi truc politic, bine cunoscut în relațiile internaționale. În momentul în care un stat joacă un rol principal, se ferește să joacă „un rol negativ”, așa că se folosește de celelalte țări. În realitatea, problemele Austriei cu migrația ilegală sunt legate de Germania, ci nu de Bulgaria.

„Austria are o problemă cu migrația, însă principala problemă a Austriei legată de migrație este Germania, nu Bulgaria. Inundarea Europei cu migranți care susțin Palestina împotriva Israelului în acest moment, ceea ce este o problemă uriașă și un șoc imens pentru ei, se datorează comportamentului german și nu are nimic de-a face cu Bulgaria. Migranții ilegali care intră în Austria nu au trecut prin Bulgaria. Un număr mic dintre aceștia s-a deplasat prin Ungaria pe ruta Balcanilor de Vest, care este finanțată de organizații neguvernamentale care plătesc traficanții. Europarlamentarul a susținut categoric că motivul pentru care Bulgaria se află în afara Schengen este financiar și de transport, iar obiectivul este ca porturile din vest să funcționeze ca și până acum”, a declarat europarlamentarul bulgar.

De ce n-au fost acceptate, până acum, România și Bulgaria în spațiul Schengen?

Potrivit lui Anghel Djambazki, dacă România și Bulgaria ar intra în spațiul Schengen, Constanța, Varna, Burgas, Pireu și Salonic ar deveni cele mai mari porturi europene. Prin ele, drumul mărfurilor se va scurta. Ar ajunge în Europa de Vest în doar șapte zile. În cazul porturilor Rotterdam și Copenhaga, transportul mărfurilor durează cam două săptămâni.

„Menținând Bulgaria și România în afara Spațiului Schengen, calea mărfurilor este întârziată din cauza așteptării la granițele de intrare-ieșire ale ambelor țări. Aceasta costă Bulgaria 100 de milioane de euro pe an daune directe numai pentru transporturi, fără a lua în calcul celelalte afaceri conexe. Iată explicația cea mai simplă și absolut adevărată”, a reamintit oficialul bulgar.

„Refuzul Austriei de a susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen este lipsit de perspectivă”

Conform unor cercetători austrieci, Sophia Beiter și Sebastian Schäffer de la Institute for the Danube Region and Central Europe, decizia Austriei de a respinge susținerea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen este lipsită de perspectivă. Ei afirmă că strategia adoptată de Guvernul Nehammer are consecințe negative atât asupra Austriei, cât și asupra Uniunii Europene.

Veto-ul împotriva aderării celor două țări în zona de liberă circulație este privit ca fiind lipsit de justificare. Relațiile economice puternice dintre Austria și cele două țări de la Marea Neagră vor suferi prejudicii nejustificate. Integrarea Bulgariei și României în spațiul Schengen este percepută ca un pas cu un risc relativ scăzut și cu o semnificație simbolică semnificativă, în contrast, de exemplu, cu procesul de aderare al altor țări noi la Uniunea Europeană. Prin urmare, această chestiune rămâne una dintre cele mai urgente probleme ale vremurilor noastre.