Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a decis că acuzațiile aduse la adresa Patriarhului Daniel și la adresa Înalt Preasfințitului Teodosie de către falsul călugăr Cristi Călin au fost, de fapt, false.

Amintim că falsul călugăr l-a acuzat pe IPS Teodosie de tentativă de omor, iar pe PF Daniel l-a acuzat de act sexual cu un minor.

Procurorul Teodor Niță a emis o ordonanță de clasare în acest caz, la data de 22 februarie 2023, scrie luju.ro, care adaugă că invinuirile reprezintă niște invenții. În această ordonanță de clasare apar și declarațiile de la mai multe audieri la parchet ale falsului călugăr, declarații care sunt contradictorii.

Pe lângă cei doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române (BOR), falsul călugăr l-a vizat și pe jurnalistul Ion Spînu, cel care a declarat că acesta ”este psihopat”.

Sursa anterior citată mai spune că în aces proces au fost audiați și alț preoți care au spus că falsul călugăr a făcut aceste acuzații din cauza unei frustrări personale. Concret, acesta ar dori să se răzbune pe cei doi ierarhi ai BOR pentru că a fost exmatriculat dela Facultatea de Teologie din cauza comportamentului nepotrivit.

Mai mult, procurorul Teodor Niță a hotărât să sesizeze și un alt parchet, deoarece denunțătorul, adică falsul călugăr, este posibil să fi săvârșit fapta de inducere în eroare a organelor judiciare, având în vedere că acesta nu este nici monah, nici preot, lucru ce a fost deja confirmat de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Ce se arată în ordonanța de clasare?

Din perspectiva istoricului formarii acestui dosar, evidentiem ca prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 20 octombrie 2022, lucratorii de politie judiciara din cadrul IPJ Neamt – SICE s-au sesizat din oficiu, in sensul precizat mai sus, ca efect al demersurilor persoanei CALIN CRISTI, initiate prin SNUAU 112 si continuate prin prezentarea acestuia personal la sediul structurii de politie, ocazie cu care a formulat acuzele ce se vor analiza in prezenta ordonanta.

Documentul intocmit a inaintat pe cale procedurala si inregistrat la aceasta unitate sub numarul de mai sus.

Urmarirea penala a fost inceputa in mod corespunzator in rem, in functie de actele de sesizare, situatie in care au fost administrate in regim de legalitate un set de probe, ce au conchis asupra unei realitati juridice, ce va fi analizat in prezentul expozitiv.

Denuntatorul CALIN CRISTI a precizat, intr-un prim denunt, faptul ca in luna octombrie 2022 ar fi fost contactat de Spinu Ion (jurnalist in Craiova), care i-ar fi spus ca este in cautarea unor fotografii ‘compromitatoare despre Patriarhul Daniel’, sens in care denuntatorul s-a implicat in activitatea corespunzatoare.

In acest context, respectivul mentioneaza ca a fixat o intalnire cu Spinu Ion in mun. Piatra Neamt, intermediind ‘contactarea dintre jurnalist si Tutuianu Constantin — preot paroh’ –, persoana despre care afirma ca ar detine astfel de fotografii, care ar avea inregistrate acte de natura sexuala cu minori.

Potrivit aceluiasi denunt, respectivul sustine ca s-a intalnit cu jurnalistul in fata Tribunalului Neamt, ocazie cu care i s-ar fi propus ca sa il determine pe Tutuianu Contantin, contra sumei de 100.000 euro — dintre care el ar fi avut un castig net de 10.000 euro —, sa ii dea respectivele fotografii. Mai se mentioneaza acesta si faptul ca ‘stie ca’ cel care a comandat aceasta actiune ar fi fost Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, pe numele civil PETRESCU MACEDON”, este doar o parte din ordonanța de clasare, prezentată de către sursa anterior citată.