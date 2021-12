Claudiu Năsui acuză PNL că vrea să distrugă șansa de a exploata grafit în România și de a transforma țara într-un jucător important într-o industrie a viitorului, producția de baterii. Acesta spune că liberalul Virgil Popescu, actual ministru al Energiei, a schimbat conducerea Salrom imediat ce a intrat în funcție și a reinstalat în frunte tot oameni numiți politic care dețin carnet de partid.

Acuzații dure la adresa Guvernului

Năsui spune că a reușit să aducă compania Salrom pe un făgaș către succes și România ar fi fost pusă pe harta lumii privind producția de baterii, dar acest lucru nu se va mai întâmpla.

„În mandatul meu am reușit să punem compania de stat Salrom pe un făgaș către succes. Conducerea a fost numită transparent, exclusiv cu oameni cu CV impecabil care și-au demonstrat valoarea în mediul privat. Am dat undă verde procedurilor de listare la bursă a companiei. Și, cel mai important, am început proiectul pentru exploatarea grafitului în România.

Planul era ca în scurtă vreme să ajungem să producem și grafen în România și să dezvoltăm o industrie a viitorului. Practic România ar fi fost pe harta lumii în ceea ce privește producția de baterii. Pregătirea exploatării grafitului a fost câștigată de către Roland Berger, o firmă cu expertiză internațională și cu o reputație excelentă. Totul era pregătit pentru reușită.

Nu putea fi lăsat așa. În prima zi de mandat interimar, Virgil Popescu a reinstalat în fruntea companiei căpușele cu carnet de partid care au condus-o și înainte. Printre ei și un multiplu condamnat penal. Am scris despre asta chiar atunci”, a acuzat Năsui.

Se dorește oprirea exploatării grafitului în România

Fostul ministru îi mai acuză pe liberali că vor să ia licența de exploatare a grafitului de la Salrom și să o mute la Nuclearelectrica, o altă companie controlată de stat.

„Membrii PNL, puși de Virgil Popescu în fruntea companiei, vor acum să oprească exploatarea grafitului. Așa se întâmplă la stat când contractul de consultanță nu a fost câștigat de o firmă de partid abonată. Virgil Popescu vrea să ia licența de exploatare a grafitului de la Salrom la Nuclearelectrica, o altă companie de stat pe care o controlează el prin Ministerul energiei.

România ar putea deveni foarte importantă pentru industria bateriilor.

În mod natural, fără subvenții și fără scheme de ajutor de stat plătite tot din banii contribuabililor. De fapt, România ar fi putut fi deja foarte importantă în multe domenii, dacă nu ar fi fost jefuită cu rândul de o clasă politică interesată numai de propriul buzunar.

Lucrurile acestea sunt făcute pe repede înainte de membrii PNL puși în fruntea companiei de stat. M-am asigurat că noul ministru (PSD) știe ce se întâmplă în companie. Este un proiect în interesul companiei, al românilor și al industriei din România. Vom vedea dacă va salva exploatarea grafitului sau dacă România ratează încă o oportunitate de dezvoltare din cauza unor politicieni care sacrifică interesul României pentru interesul personal”, a mai transmis Năsui într-o postare pe Facebook.