Între Eugen Cristea și Cristina Deleanu este o diferență de vârstă de 11 ani. Actorul are 71 de ani, iar soția lui 82 de ani. Cuplul lor nu a fost ferit nici de problemele de sănătate. În 2017, Eugen Cristea a suferit un accident vascular, iar în timpul pandemiei starea sa de sănătate a fost în pericol.

„Au fost două până acum, infarctul și atacul cerebral. Ele m-au marcat, dar un singur lucru m-a deranjat, faptul că sunt încercări date de Dumnezeu. Nu pedepsești un om care chiar duce un regim de viață sănătos. Eu mi-am revenit rapid mai ales după atacul cerebral, seara deja umblam prin saloane.

Am scapăt de Covid, cred că am făcut o formă mai ușoară, și cred că m-am îmbolnăvit de frică și atunci a fost un moment în care m-am blocat. 8 zile nu am vrut să mănânc și să mai iau medicamente așa că am intrat în comă diabetică și în depresie”, a declarat actorul.

Eugen Cristea s-a retras din lumea teatrului

Totodată, în urmă cu câteva luni, Eugen Cristea a anunțat că se retrage de pe scena teatrului românesc, o veste care i-a surprins și întristat pe fanii actorului.

„Plin de dezamăgiri, vă anunț, după o judicioasă analiză, că mă retrag din viața artistică. Dezamăgit de două firme de dublaje de desene animate (aruncat la gunoi după 16 ani de colaborare neîntreruptă), dezamăgit de un coleg actor-regizor pe care l-am ajutat în trei spectacole, în roluri nesemnificative, dezamăgit de directorii TNB, care nu m-au distribuit nici măcar în vreun spectacol-lectură, dezamăgit de nenumărate castinguri date inutil, dezamăgit de cel mai bun prieten care m-a eliminat dintr-o colaborare de peste opt ani la o revistă de succes, dezamăgit de gașcă de la radio, după o colaborare începută din anul 1961, gașcă ce m-a trecut pe lista neagră, dezamăgit de un interpret cu care colaborăm de peste șase ani…

E prea mult pentru un singur om care nu a făcut rău nimănui. Niciodată. Nu-mi doresc o nouă internare pentru depresie. Așa că urez cele bune prietenilor (puțini) și dușmanilor (mulți). Sănătate”, a mărturisit Eugen Cristea.

Strâng bani de mulți ani pentru a merge în vacanță

La rândul său, Cristina Deleanu a dezvăluit că ea și soțul ei sunt foarte atenți la cheltuielile pe care le fac. Actrița a mărturisit că de ani de zile strâng bani pentru a-și permite un concediu în străinătate.

„Nu contează cât am pensia, am din ce trăi. Eu și soțul meu, actorul Eugen Cristea, nu am fost niște oameni care să cheltuiască. N-am risipit banii decât pe călătorii. Nu avem vapor sau case cu piscină. Din seria ‘Liceenii’ primesc drepturi de autor în jur de 1.000 de lei anual, de la CREDIDAM, uneori îi mai las acolo ca să se strângă pe o perioadă mai lungă.

Din ei îmi iau cărți și mai mergem într-o vacanță. Vara asta, după trei ani, am reușit să ieșim și noi o săptămână în Grecia. Mai ținem de bani, dar când ești foarte sărac nu se poate, din ce să pui deoparte?.”, a spus Cristina Deleanu.