Acord istoric între UE și țările Mercosur. Decizia a fost anunțată vineri, 6 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la un summit din Uruguay.

După mai bine de două decenii de negocieri, acest acord simbolizează o etapă majoră, însă implementarea sa depinde de aprobarea statelor membre ale UE, conform Euronews.

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.

It marks the beginning of a new story.

I now look forward to discussing it with EU countries.

This agreement will work for people and businesses.

More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 6, 2024