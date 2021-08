Potrivit unor surse politice, USR-PLUS le pregătește o adevărată lovitură polițiștilor și militarilor. Concret, partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș vrea desființarea pensiilor de serviciu care se acordă în baza Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. De altfel, sursele sunt confirmate chiar prin declarația ministrului USR-PLUS al Economiei, Claudiu Năsui, care s-a plâns că formațiunea pe care o reprezintă nu are majoritate parlamentară și că cu procentul de 15% trebuie să-și mobilizeze partenerii de Coaliție, PNL și UDMR, pentru a avea 51% și a desființa toate pensiile speciale, inclusiv pe cele ale polițiștilor și militarilor.

De altfel, Năsui nu se află la prima declarație făcută în acest sens. Pe de altă parte, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a precizat, la finalul lunii aprilie, că „atunci când vorbim despre pensiile speciale, nu vorbim despre pensiile ocupaționale din sistemul de Apărare și Ordine Publică”. În decembrie 2019, același Claudiu Năsui o contrazicea pe Raluca Turcan, actualul ministru al Muncii, după ce aceasta declarase că PNL-ul e de acord cu tăierea pensiilor speciale, mai puțin cu cele ale militarilor și magistraților. Năsui spunea atunci „doamna Turcan a declarat ieri că își dorește desființarea pensiilor speciale mai puțin pentru militari și magistrați unde nu ar face nicio modificare. Lucrul acesta ar fi o greșeală. Dacă tot avem oportunitatea să schimbăm ceva, ar trebui să o facem în profunzime”, spun surse pentru bugetul.ro.

Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără pensiile de serviciu

Totodată, în luna martie a acestui an, Dumitru Coarnă, fost șef al SNPPC, în prezent deputat PSD, a dezvăluit că circulă mai multe informații, pe surse, potrivit cărora Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR intenționează să schimbe formula de calcul a pensiilor polițiștilor, militarilor și lucrătorilor din SRI, SPP și STS. Ulterior, în luna iunie a acestui an, ministrul USR-PLUS al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, îl confirma pe Dumitru Coarnă și vorbea de schimbarea formulei de calcul a pensiilor militare

Discuția e începută. E o coaliție la guvernare și e o coaliție care nu are consens pe subiectul pensiilor speciale. Am reușit să desființăm pensiile speciale ale parlamentarilor. A fost maximul ce se putea face… Sunt sub 3% din pensiile speciale, e infim, dar ca să elimini pensiile speciale ai nevoie de majoritate 50% +1. Nu există 50% +1 acum în Parlament care să vrea. Eu sper că da (va fi în viitor). Haideți să fie presiune mare, că noi ne dorim asta!

Noi (USR-PLUS) am avut primul proiect de desființare a pensiilor speciale. Toate, nu doar unele. Că ăsta e argumentul că de ce doar la unii. Hai la toți! E o chesiune și de justețe, etică, morală, că toți cotizăm la fel, dar unii primesc mai mult. Să fie presiune mare pe desființare”, a declarat ministrul Economiei, la B1 TV, în această săptămână.

„Atunci când vorbim despre pensiile speciale, nu vorbim despre pensiile ocupaționale din sistemul de Apărare și Ordine Publică. Sunt șase categorii de beneficiari de pensii speciale şi, după ce primim propunerile concrete din partea beneficiarilor, practic din partea sistemului, noi începem activitatea”, a spus Raluca Turcan, în luna aprilie a acestui an.