Coaliția nu ajunge la un consens pentru desființarea pensiilor speciale. Claudiu Năsui: E nevoie de coaliție majoritară

Claudiu Năsui a explicat că USR PLUS îşi dorește eliminarea pensiilor speciale. Totuși, cu 15% în Parlament, trebuie să mobilizeze o majoritate de 51%.

„E o coaliţie la guvernare şi e o coaliţie care nu are consens pe subiectul pensiilor speciale. Am reuşit să desfiinţăm pensiile speciale ale parlamentarilor. A fost maximul ce se putea face… Sunt sub 3% din pensiile speciale, e infim, dar, ca să elimini pensiile speciale, ai nevoie de majoritate 50% +1. Nu există 50% +1 acum în Parlament care să vrea (…) E o chesiune şi de justeţe, etică, morală, că toţi cotizăm la fel, dar unii primesc mai mult”, a declarat Claudiu Năsui la B1 TV.

Este este necesară o coaliție majoritară pentru desființarea pensiilor speciale

De asemenea, acesta a punctat că este necesară o „coaliție majoritară” pentru desființarea pensiilor speciale iar acest lucru este greu de obținut.

„Noi, ca USR-PLUS, ceea ce putem face e să începem această curăţenie, să oprim aceste sinecuri, unde se poate, prin Ordin de ministru. Ca să schimbi o lege sau să dai OUG e nevoie de coaliţie majoritară. Uitaţi-vă şi la votul pe pensiile parlamentarilor, cine cum a votat, să vedeţi cât de greu se găseşte consensul. (…) Trebuie cu cei 15% pe care-i avem să mobilizăm 51% din voturi”, a conchis ministrul Economiei.

Ce termen a propus Dan Barna pentru pensiile speciale?

Anterior, vicepremierul Dan Barna a spus că subiectul pensiilor speciale trebuie abordat şi soluţionat, întrucât „nu mai este un subiect care poate fi ţinut sub preş la nesfârşit”.

În contextul în care poziţia coaliţiei este clară pentru eliminarea pensiilor speciale, Barna a afirmat că părerea personală a candidatului pentru funcţia de Avocat al Poporului despre acest subiect este „secundară”.

„Poziţia USR PLUS în această coaliţie şi a coaliţiei în ansamblu este că acest subiect al pensiilor speciale trebuie abordat şi soluţionat.

Poziţia individuală a propunerii pentru Avocatul Poporului (…) e secundară. În contextul poziţiei clare a coaliţiei, poziţia inividuală a persoanei respective este secundară. Dincolo de părerea domniei sale, subiectul este foarte clar şi poziţia coaliţiei, a USR PLUS este că subiectul pensiilor speciale trebuie soluţionat şi tratat în această toamnă, cel mai târziu începutul anului viitor”, a declarat Dan Barna.

