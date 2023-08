Câștigătorul, decretat în mod oficial drept cel mai sănătos aliment din lume, ar putea să vă surprindă. Superalimentul prin excelență poate fi cultivat și în casă, chiar dacă nu aveți o grădină, potrivit Vogue.

Este cel mai sănătos aliment din lume

Cercetătorii au examinat alimentele din punctul de vedere al densității lor nutritive. Cu un total de 100 de puncte, câștigător la puncte în clasamentul celor mai sănătoase alimente, depășind chiar și varza chinezească (91,99 puncte), sfecla roșie (87,08 puncte) sau spanacul (86,43 puncte), a fost declarat năsturelul. Nasturtium officianale este o plantă acvatică, care se găsește lângă izvoare și fluxuri lente de apă în mișcare, fiind o sursă de nutrienți. Se mai numește și creson.

Ce face acest superaliment atât de sănătos?

Năsturelul conține o varietate de vitamine, minerale și compuși vegetali secundari. Doar 100 de grame de plantă ar fi suficiente pentru a acoperi cea mai mare parte a necesarului zilnic de vitamina C, ceea ce înseamnă că năsturelul conține mult mai multă vitamina C decât portocalele și lămâile, fiind cel mai bun întăritor al sistemului imunitar. În plus, cel mai sănătos din lume are scoruri foarte bune când vine vorba de:

Cantități mari de fier, calciu, potasiu și magneziu – ingrediente esențiale pentru dezvoltarea oaselor și a mușchilor.

O cantitate semnificativă de vitamina K din năsturel poate ajuta la prevenirea deteriorării celulelor din creier.

Antioxidanții din năsturel protejează împotriva daunelor ADN-ului cauzate de radicalii liberi și pot reduce riscul de cancer.

Uleiurile esențiale de muștar oferă o aromă ușor înțepătoare, dar fac din năsturel un calmant natural al tusei. În plus, uleiurile de muștar au efect digestiv.

Conform descoperirilor cercetătorilor din New Jersey, năsturelul are și un efect detoxifiant și de curățare a sângelui.

Poate fi crescut și acasă, în ghiveci

În primul rând, cresonul nu trebuie confundat cu cresonul de grădină. Cele două specii sunt diferite doar ca aspect: Cresonul de grădină are tulpini scurte cu frunze mici, în timp ce cresonul de apă dezvoltă o înălțime de până la 15 cm, iar frunzele au un diametru de aproximativ 3 cm Gustul este și el diferit: cresonul de grădină amintește de ridiche, în timp ce cresonul de apă are un gust de muștar datorită uleiurilor esențiale de muștar. Cresonul de apă prosperă în medii umede, ceea ce înseamnă că, în natură, crește în apropierea pârâurilor și a râurilor. Dar puteți crește sămânța și într-un ghiveci, acasă. Important este să mențineți solul foarte umed în orice moment. În acest fel, cresonul poate prospera chiar și pe cel mai mic balcon, la umbră parțială

De ce nu ar trebui să mâncăm prea mult

100 de grame de creson, așa cum s-a menționat deja, acoperă cea mai mare parte a necesarului zilnic de vitamina C. Totuși, această cantitate corespunde cantității dintr-un bol mare. Nu ar trebui să consumați o cantitate foarte mare de nasturel, deoarece uleiurile esențiale de muștar pot provoca iritații ale vezicii urinare, rinichilor și stomacului, dacă sunt consumate în exces. În schimb, cresonul este mai potrivit ca garnitură pe o felie de pâine sau la o salată.