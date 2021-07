Cel puţin 18 persoane au murit şi 11 au fost rănite în urma coliziunii între un camion şi un autocar cu pasageri în estul Algeriei, au anunţat sâmbătă serviciile de securitate, potrivit DPA.

Accidentul s-a produs vineri noapte pe o şosea care leagă oraşele Jijel şi Constantine. În autocar se aflau pasageri care se întorceau dintr-o excursie în oraşul de coastă Jijel. Potrivit unor martori, şoferul camionului ar fi pierdut controlul volanului şi a intrat în autocar. Cauza exactă a accidentului nu se cunoaşte deocamdată.

În primele cinci luni ale anului au avut loc peste 10.200 de accidente auto în Algeria, care au lăsat în urmă cel puţin 1.300 de morţi, relevă datele oficiale. Conform autorităţilor, una din cauzele accidentelor auto este condusul neglijent.

Alerte🇩🇿🇩🇿 عاجل جدا

09 Juillet:

08 morts et plusieurs blessés grave, lors d’un horrible accident de route survenu sur la RN 27 entre Constantine et Jijel.

Après une collision entre un camion semi-remorque et un bus.

الله يرحمهم.

وربي يشفي الجرحى. pic.twitter.com/yOsADASNKN

— Said Touati (@epsilonov71) July 9, 2021