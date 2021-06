Locul unde se întâmplă magia este situat în Dealul Mare, chiar în centrul regiunii viticole. Cei pasionați de vinuri și excursii în natură pot suna direct la cramă sau pot face rezervare pe Booking.com.

Patronul Tohani a investit aproximativ 5 milioane de euro în turismul viticol. Turiștii pot vizita crama, beciul cramei şi pot descoperi unde şi cum se produc vinurile Tohani.

Nici discuțiile despre vin nu au lipsit. Antreprenorul Virgil Mândru ne-a împărtășit din secretele celui mai consumat soi de vin roșu din România. Feteasca Neagră a Domeniilor Tohani a spart barierele naționale, ajungând în magazinele unor țări precum SUA, Spania şi China.

Marea vedetă: Apogeum

“Tohaniul s-a concentrat pe feteasca neagră. Avem cea mai mare plantație. Acum 20 de ani, feteasca neagră era un soi arhinecunoscut. Este un soi dificil, dar eu sunt unul dintre cei care au pus fundamentul acestui soi. Sunt cel mai mare nebun din domeniul ăsta, care a pariat totul pe feteasca neagră. Scoteam vie, puneam fetească neagră. Toată lumea îmi spunea că sunt nebun. Am vrut fetească neagră pentru că este un soi românesc.

Ambiția mea era să obțin toate onorurile pe care poate să le obțină un vin. Am luat prima medalie de aur în 2013 cu fetească neagră 2011, la Bruxelles. Se numea Moșia de la Tohani. Așa s-a născut brandul Apogeum, care a confirmat an de an. Am ajuns deja la anul șase. Lumea nu mai contestă Apogeum. Am adunat medalii aproape din toată lumea: Europa, ASIA. America, Africa.”, a spus Virgil Mândru.

Pe primul loc la export se află America, urmată de China, Brazilia, Thailanda, Spania și Anglia.

Apogeum a ajuns printre brandurile de renume cu un punctaj de 4,6, care îl poziționează lângă vinurile mari din Franța. Acesta este poziționat printre 1% cele mai bune vinuri din lume. A atins 9 mii de sticle, dar media este undeva la 6 mii de sticle pe an.

Secretul celui mai consumat soi de vin roșu

Potrivit patronului Tohani, secretul constă în strugurii de calitate. La Tohani, producția pe hectar este mai mica decât cea a altor producători. Strugurii sunt selecționați cu grijă încă din vie. Urmează încă o selecție pentru ca mai apoi să fie introduși în cele șase amfore din ceramică. Mai mult, sunt folosite doar drojdii naturale.

După procesul de fermentare-macerare, vinul va fi depozitat în butoaie din stejar franțuzesc (barriqe-uri).

Totuși, ce face ca Apogeum să fie atât de special? Virgil Mândru susține că este vorba despre o verticală, o degustare a aceluiași vin din mai mulți ani diferiți de recoltă.

În urma tuturor proceselor, reies caracteristicile acestui vin care te impresionează pe loc: aromele de prună uscată, magiun de fructe de pădure, coacăze negre și nuanțele de stejar, vanilie, ciocolată și cafea.

Patronul Tohani este optimist și vrea să facă din Apogeum un vin cât mai exclusivist.

“De anul viitor nu vom mai vinde Apogeum decât de aici de la cramă și în câteva restaurante de lux din România. Vrem să fie cât mai exclusivist pentru că restaurantele de lux își doresc vinuri exclusiviste.”, a conchis Virgil Mândru.

Brandul Valahorum, un brand de țară

Virgil Mândru a fondat asociația Valahorum, o asociere de crame de lux, care fac vinuri de maximă calitate în care proprietarul își pune sufletul să facă un vin special, dar care nu are posibilitatea să vândă acest vin.

“Am investit alături de proprietari în clădirile vechi. Aceasta asociație își propune să facă acele vinuri chateau, vinuri cu calitate foarte mare, care să fie deasupra vinurilor bune, cu o clădire în spate, cu o istorie. “, a spus acesta.

Virgil Mândru își dorește să facă din Valahorum un brand de export și un brand de țară.

“Ne chinuim să găsim o frunză, cheltuim milioane să cercetăm. Pe cine a ajutat frunza aia? Pe nimeni. Asta încerc să fac. Politicienii sunt greu de convins. Avem vinul românesc. Avem feteasca neagră. Ce ne mai trebuie brand de țară?

Această asociație am făcut-o fără un interes personal, am vrut să dau ceva acestei țări, un brand. Eu sper ca fără ajutorul politicienilor să facem din Valahorum un brand de țară. Asta e visul meu în următoarea perioadă.”, a mai adăugat fondatorul.

1 milion de sticle în anul 2020

Pandemia și-a spus cuvântul și în acest domeniu. Afacerea a suferit un declin de 50% pe segmentul HoReCa, sectorul reprezentând o jumătate din cifra de afaceri a companiei.

“Anul trecut a fost cea mai cruntă perioadă pentru producătorii de vin. Ne-am trezit închiși în case, s-au închis restaurantele aproape un an, dar cu toate astea am depășit recordul de fetească neagră, am depășit un million de sticle.”, a declarat Virgil Mândru.

Pierderea din zona HoReCa a compensat-o cu ajutorul mediului online, prin vânzări direct la consumator.

Patronul Tohani România este optimist și susține că sectorul viticol își va reveni după pandemie.