Într-un editorial publicat în Evz, liderul ALDE susține că decizia de a candida pentru funcția de primar General al Capitalei nu este o decizie nefirească și subliniează faptul că primit propunerea colegilor ca fiind una normală.

Totodată, Călin Popescu Tăriceanu consideră că el este alegerea cea mai bună pentru această funcție, având în vedere că evoluția sa a început în acest oraș, pe care îl cunoaște foarte bine.

„Cine să candideze dacă nu unul născut și crescut în București, dacă nu unul care și-a început cariera profesională în acest oraș, dacă nu unul care a reprezentat locuitorii lui în cadrul Parlamentului, dacă nu unul care și-a crescut și își crește copiii în București?!

Sigur, nu au întârziat să apară scenariile și teoriile că, de fapt, candidatura mea este doar o intenție de a ajuta un candidat sau de a face viața mai grea altuia. Ba chiar că sunt manipulat sau chiar șantajat. Nici un cuvânt despre dreptul oricărui cetățean de a alege și de a fi ales sau despre dorința fiecărui partid de a propune candidații cei mai buni.

Adevărul nu este atât de sofisticat, ci mult mai simplu: candidez pentru că lucrurile nu merg bine în București. Și situația asta nu e de azi sau de ieri, ci este rezultatul multor mandate de primari general cărora le-a lipsit ori viziunea, ori puterea de a o duce la bun sfârșit”, scrie Tăriceanu.

De ce intră în cursă?

„Intru într-o campanie dificilă cu seninătatea unuia care nu candidează pentru a transforma funcția de Primar General într-o trambulină pentru o altă carieră. Am fost Prim-Ministru, am fost Președinte al Senatului și nu vin la primărie pentru a-mi pune la butonieră încă o funcție. Eu nu vreau să mă duc mai departe, eu vreau să rămân aici, să dau înapoi ceva din multul pe care Orașul Nostru mi l-a dat, în timp, mie! Vin la primărie ca să completez ceea ce am început cu mulți ani în urmă, ca tânăr inginer constructor, la Metrou sau la Pasajul Obor. Vin la primărie ca să finalizez șantierele deschise în urmă cu prea mulți ani. Vin la primărie pentru a construi o viziune pentru un oraș în care să ne facă plăcere să trăim.

Nu cred că surprind pe cineva atunci când spun că Bucureștiul este în suferință. Schilodit de ambițiile lui Ceaușescu, Orașul Nostru mai păstrează încă cicatricile acelei perioade. La 30 de ani de la Revoluție prea multe sunt la fel si prea puțin din fața orașului este schimbată în bine. În fiecare dimineață ne aruncăm într-un trafic sălbatic cu reguli puține și într-un aer mai poluat cu fiecare zi ce trece. Suntem cu toții exasperați de șantierele care încep și nu se mai termină și ne simțim din ce în ce mai puțin în siguranță pe stradă sau în case. Locuitorii Orașului Nostru au devenit triști și singuri”, mai scrie liderul ALDE.