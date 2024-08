Susan Wojcicki, fost director general al YouTube şi unul dintre primii angajaţi ai Google, a murit la vârsta de 56 de ani. Ea s-a stins după doi ani de luptă cu cancerul.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a făcut un anunț pe platforma socială X. El spune că este „teribil de întristat” de pierderea unei „prietene dragi”.

Postarea a atras imediat mai multe reacții.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

