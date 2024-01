Este vorba despre Gary Graham, actorul din „Alien Nation” și „Star Trek: Enterprise”. Acesta a murit la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunț făcut recent de soția lui.

Actorul din Star Trek a murit în locuința sa din Spokane Valley

În cei 50 de ani de carieră, Gary Graham a jucat în mai multe seriale. Câteva dintre acestea sunt „Starsky and Hutch” și „The Incredible Hulk”.

Totuși, domeniul science-fiction a fost cel unde și-a lăsat cea mai mare amprentă, notează NY Times.

Actorul veteran, cunoscut pentru rolul ambasadorului Soval în serialul de televiziune „Star Trek: Enterprise” și al detectivului Matthew Sikes în franciza „Alien Nation”, a murit luni, 22 ianuarie, în locuința sa din Spokane Valley, Wash.

Decesul a fost confirmată de soția lui, Becky Graham. Potrivit informațiilor transmise de ea, cauza a fost un stop cardiac.

După ce a studiat medicina la University of California, Irvine, primul rol creditat al domnului Graham a venit în 1976, când a apărut într-un episod din „The Quest”, un serial western cu Kurt Russell și Tim Matheson.

Acest rol a dus la apariții în „Starsky and Hutch”, „The Incredible Hulk”, „The Dukes of Hazzard” și alte seriale de televiziune.

Graham s-a remarcat și în rolul unui traficantîn thriller-ul Hardcore (1979) al lui Paul Schrader, cu George C. Scott. A fost și fratele mai mare al personajului lui Tom Cruise din filmul „All the Right Moves” (1983) al lui Michael Chapman.

Pe lângă cea de-a treia soție, acesta și-a lăsat în urmă fiica, Haley, și surorile Colleen și Jeannine. Prima sa soție, actrița Susan Lavelle a postat despre moartea sa pe Facebook.