Un incendiu de vegetație a izbucnit lângă o stațiune din Antalya, în Turcia. Peste 100 de hectare de pădure au ars. Pompierii au intervenit de urgență și au încercat ore bune să stingă flăcările. Ei au fost mobilizați, marți, în apropierea stațiunii Kemer din provincia Antalya.

Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor atât de pe uscat, cât și din aer.

Incendiul a izbucnit în noaptea de luni spre marți și s-a răspândit rapid prin pădurile din zonă, ca urmare a vântului puternic și a umidității scăzute.

Guvernatorul din Antalya a venit cu primele informații despre ceea ce se petrece în zonă. Guvernatorul Antalyei, Ersin Yazici, a declarat că autoritățile locale au luat toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea incendiului în zonele rezidențiale.

Zece avioane, 22 de elicoptere și peste 200 de vehicule au fost desfășurate în perimetrul afectat de flăcări.

„Aproximativ 120 de hectare de pădure au ars în zona Kemer”, a spus ministrul Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

Localnicii nu au fost evacuați, însă acest lucru se poate schimba oricând, avertizează autoritățile.

Spitalul de stat din Kemer a fost evacuat ca măsură de precauție, iar șase persoane au fost spitalizate din cauza inhalării de fum, au mai precizat autoritățile locale.

Incendiul din Turcia s-a răspândit în timp ce un val de căldură intensă de vară a pârjolit zone mari din Marea Mediterană, incendiile ucigând 34 de persoane în Algeria și forțând evacuarea a mii de turiști de pe insula grecească Rodos.

🚨NOW! 🇹🇷 🔥A big fire started in Kemer district of Antalya city of Turkey. It is intervened by helicopters and firefighters. It is said that there is no electricity in some places. 😢#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Greece #κερκυρα #الجزائر #Algeria #Turkey pic.twitter.com/HEhtRut3hb

— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) July 24, 2023