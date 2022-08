Victor Ciutacu este un car de nervi! Cunoscutul jurnalist şi realizator de la România TV a avut parte de un concediu binemeritat, însă la finalul unei vacanţe liniştite, totul s-a transformat într-un dezastru.

Victor Ciutacu, probleme cu zborul la întoarcerea din concediu: Bătaia de joc trebuie curmată

Motivul: problemele pe care le-a avut cu zborul din Antalya spre Bucureşti, dar şi ce s-a întâmplat odată ajuns în România, pe Aeroportul Henri Coandă.

Victor Ciutacu a povestit, pe pagina sa de socializare, care a fost firul evenimentelor nefericite. Jurnalistul spune că, deşi nu este „reclamagii de vocație”, va cere despăgubiri după cele întâmplate, pentru că „bătaia de joc a companiilor aviatice trebuie curmată”.

„Ce poate fi mai înălțător decât ca, după o săptămână de concediu liniștit, înainte cu o oră de a pleca spre aeroport, să te anunțe agenția să nu te grăbești, fiindcă new-entry-ul aviatic HiSky anunță o întârziere de minim 245 minute? Din Antalya la Otopeni, nu din fundul Asiei exotice…

Motivele? Între altele, pentru că de la București a plecat cu 4 ore întârziere, timp în care a schimbat o roată la locul faptei, ca la service-urile sătești, și s-au bătut un pic călătorii la poartă. Și fiindcă, într-o singură zi, aceeași aeronavă face, legat, București-Antalya, Antalya-Baia Mare, Baia Mare-Antalya, Antalya-București.

Într-un final, în loc de 17:40, am decolat la 22:40 (captura foto e de la ultima estimare, n-am mai avut nervi după aia). Și am aterizat un pic după miezul nopții, cu o întârziere de peste ceasuri juma, chiar spre cinci. Ca să fie lucrarea completă, am mai stat un ceas bătut pe muchie și la bagaje, că păream odihniți și plini de viață.

Fără mare nădejde, deși nu suntem reclamagii de vocație, o să cerem despăgubiri. Ceea ce ar trebui să facă toată lumea. De undeva, bătaia de joc a companiilor aviatice trebuie curmată…”, a scris Victor Ciutacu pe pagina sa de socializare.

Isteriile unei angajate de la firma de pază a Aeroportului Henri Coanda: Ne-a amenințat cu poliția

La final, celebrul jurnalist a povestit că el şi familia sa au mai fost nevoiţi să suporte, la 1 noaptea, pe Aeroportul Henri Coandă, şi „isteriile unei creaturi bizare”, angajată a firmei de paza de la aeroport.

„P.S. Ca să fie treaba oablă, la 1 noaptea, frânți, a trebuit să mai suportăm și isteriile unei creaturi bizare, angajată firma de pază care deservește Aeroportul Henri Coanda Bucuresti.

Ne-a anunțat strigat și agresiv că nu avem voie „să parcăm” bagajele pe locurile destinate mașinilor oficiale, ne-a amenințat cu poliția și ne-a zis sfidător că, de când cu străinătatea, ne-am luat lumea în cap”, şi-a încheiat Victor Ciutacu postarea.