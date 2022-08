Gina Pistol şi Smiley se află în prima vacanţă împreună cu fiica lor. În ultimul timp, Gina vorbea des despre stările de oboseală și le povestea prietenilor virtuali că ar avea nevoie de o vacanță.

Așadar, vedeta și iubitul ei nu au stat mult pe gânduri, și-au făcut bagajele și au plecat în concediu.

Admiratorii din mediul online au avut parte de o surpriză când au văzut că cei doi nu au plecat singuri, ci împreună cu fiica lor. Gina Pistol a imortalizat acest moment unic printr-o fotografie, pe care a împărtășit-o pe contul său de Instagram.

Vedeta l-a surprins pe Smiley într-o ipostază extrem de emoționantă, în care acesta o ținea în brațe pe micuța Josephine, în prima ei călătorie cu avionul.

Cei doi plănuiau o vacanță doar în doi, dar au ales totuși să meargă împreună cu fiica lor, Josephine

În ultima perioadă, Gina Pistol vorbea des pe rețelele sociale despre faptul că aceasta nu se simte deloc bine nici fizic, nici psihic, iar de când a devenit mamă, toate aceste stări de oboseală s-au amplificat.

În acest sens, prezentatoarea spunea că ar avea nevoie urgentă de o vacanță, însă plecarea împreună cu Josephine încă nu era o opțiune atunci.

„A fost o perioadă ciudățică, de asta nu am făcut nici postări pe Instagram. Nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva.

Tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, stau și eu cu copilul, gătesc. Avem o doamnă care ne ajută, dar atunci când vine la noi tot timpul îmi dau și eu de lucru, mă chinui singură. Tot timpul sunt ocupată.

Poate că e și din cauza faptului că nu am avut o vacanță de multă vreme. Mi-e foarte greu să cred că aș putea să plec fără copil, doar că nu ești în concediu cu copil. Am nevoie de câteva zile doar pentru mine, clar”, a explicat vedeta.