„Baby Shark” este o producție muzicală ce a pornit, ca un simplu cântec pentru copii, din Coreea de Sud. Melodia foarte catchy a ajuns să treacă joi, 13 ianuarie, de impresionanta cifră de 10 miliarde de vizualizări. Drepturile de copyright sunt deținute de compania sud-coreeană PinkFong.

Pe de altă parte, canalul de YouTube al companiei care a publicat videoclipul se află, la rândul său, printre cele mai populare conturi de pe Youtube, cu aproape 55 de milioane de urmăritori.

În luna noiembrie 2020, Baby Shark devea cel mai popular videoclip de pe internet, cu 9 miliarde de vizualizări, asta după ce a reușit să depășească „Despacito”, melodia lui Luis Fonsi. Nickelodeon a cumpărat chiar drepturile de autor pentru crearea unui show tv pentru copii.

Primul videoclip care a făcut miliardul

Primul videoclip care a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube a fost celebra melodie Gangnam Style, care la rândul său avea o linie captivantă și un dans asociat. Este totodată și prima melodie care a ajuns la 2 miliarde de vizualizări.

„Despacito”, melodia care l-a rezolvat pe viață pe Luis Fonsi, a fost primul videoclip care a atins 3 miliarde de vizualizări (august 2017), 4 miliarde de vizualizări (octombrie 2017) , 5 miliarde de vizualizări (aprilie 2018), 6 miliarde de vizualizări (februarie 2019) și 7 miliarde de vizualizări (în octombrie 2020).

8, 9 și 10 miliarde a atins doar Baby Shark. Pe lângă faptul că a generat, cel mai probabil, zeci de milioane de dolari în materie de monetizare pe YouTube, Baby Shark a devenit, fără ca mulți dintre noi să realizeze, un imn al copilăriei la nivel mondial.

Care sunt cele mai ascultate melodii de pe glob?

1. Baby Shark, Pinkfong 10 miliarde de vizualizări

2. Despacito, Luis Fonsi, 7,7 miliarde de vizualizări

3. Johny Johny Yes Papa, LooLoo Kids, 6,1 miliarde de vizualizări

4. Shape of you, Ed Sheeran, 5,6 miliarde de vizualizări

5. See you again, Wiz Khalifa, 5,4 miliarde de vizualizări

6. Bath song, Cocamelor, 4,9 miliarde de vizualizări

7. Lerning Colors, Miroshka TV, 4,55 miliarde de vizualizări

8. Masha and the Bear, 4,48 miliarde de vizualizări

9. Uptown funk, Mark Ronson, 4,42 miliarde de vizualizări

10. Phonics song with Two Words, ChuChu TV, 4,41 miliarde de vizualizări

Un aspect foarte interesant ține de faptul că 6 din cele 10 cele mai vizualizate videoclipuri de pe internet sunt melodii sau videoclipuri dedicate copiilor. Acest lucru ne arată cât de mult timp petrec aceștia pe internet, peste tot pe glob, și cât de importantă a devenit platforma Youtube pentru educația lor.

