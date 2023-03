Președintele Volodimir Zelenski a venit cu vești proaste în discursul său adresat naţiunii. Acesta a spus că celebrul luptător Dmitro Koţiubailo, cunoscut sub numele de „Da Vinci”, a fost ucis în luptele de la Bahmut.

Totuși, liderul de la Kiev a subliniat că eroii nu vor fi uitaţi, iar Ucraina trebuie să reziste.

Amintim că Dmitro Koţiubailo era un soldat binecunoscut în Ucraina, după ce se înrolase şi lupta împotriva trupelor ruseşti încă din 2014, de când era doar un adolescent.

„Astăzi, Dmitro Koţiubailo, „Da Vinci”, erou al Ucrainei, voluntar, om-simbol, om de curaj, a fost ucis în acţiune. A fost luptător al brigăzii 67-a mecanizate, comandant al unui batalion. A fost ucis în bătălia de lângă Bahmut, în bătălia pentru Ucraina. Din 2014, el a apărat independenţa noastră şi demnitatea poporului nostru.

Unul dintre cei mai tineri eroi ai Ucrainei. Unul dintre cei a căror istorie personală, caracter şi curaj au devenit pentru totdeauna istoria, caracterul şi curajul Ucrainei. De mai bine de nouă ani, eroii ucraineni luptă pentru viitorul Ucrainei în bătălii crâncene pentru ţară. Pacea şi siguranţa relativă în oraşele din spatele frontului este isprava lor. Încrederea noastră în victoria Ucrainei este rezistenţa şi puterea lor”, a transmis Volodimir Zelenski.

„Ucraina îşi va aminti întotdeauna de eroii săi. Amintirea noastră despre ei va dăinui, iar inamicul care a venit în Ucraina va pieri”, a asigurat liderul ucrainean, care şi-a exprimat mulţumirile şi recunoştinţa faţă de toţi cei care luptă pentru Bahmut şi a căror „rezistenţă şi perseverenţă distrug armata ocupantului din Donbas”.

Cuvintele lui Zelenski sunt ecoul justificării pe care a invocat-o şi într-un interviu acordat CNN pentru faptul că armata ucraineană continuă să opună rezistenţă la Bahmut şi refuză să se retragă.

De asemenea, preşedintele Zelenski a avertizat că trupele ruseşti vor avea „cale liberă” pentru a cuceri alte oraşe din Ucraina, în cazul în care forţele ruse vor prelua controlul la Bahmut.

„Acest lucru este tactic pentru noi, înţelegem că după Bahmut, ei ar putea merge mai departe. Vor avea cale liberă spre alte oraşe din Ucraina, în direcţia Doneţk, în estul Ucrainei”, a explicat acesta.

În ciuda zvonurilor privind o retragere iminentă a trupelor sale, preşedintele Ucrainei a declarat luni că a dat instrucţiuni armatei pentru a găsi forţe care să consolideze apărarea oraşului din est aflat sub un asediu continuu.

A great person was killed in action today. Hero of Ukraine, Dmytro Kotsyubailo (call sign ‘Da Vinci’) was a promising young commander and a true symbol of courage. Rest in peace, brave man. You’ll stay in our hearts forever. pic.twitter.com/wYyKNj1oVq

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 7, 2023