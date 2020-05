O echipă de cercetători a identificat un anticorp monoclonal uman care împiedică virusul SARS-CoV-2 să infecteze culturile de celule, ceea ce reprezintă un prim pas spre dezvoltarea unui tratament împotriva COVID-19.

Scut de anticorpi

Prin această descoperire realizată de cercetători de la Universitatea din Utrecht, Erasmus Medical Centre şi Harbour BioMed (HBM), oamenii de ştiinţă speră sa dezvolte anticorpi umani pentru a încerca să prevină infecţia respiratorie COVID-19 provocată de coronavirusul SARS-CoV-2, informează AGERPRES. “Această cercetare este continuarea unui studiu realizat în anii trecuţi cu anticorpi care au vizat infecţia cu SARS-CoV, care a apărut în 2002/2003”, a declarat Berend-Jan Bosch, cercetător la Universitatea din Utrecht.

Atacă proteina lui SARS COV2

“Utilizând această colecţie de anticorpi împotriva SARS-CoV, am identificat unul care neutralizează infectarea culturilor de celule cu SARS-CoV-2. Acest anticorp neutralizator are capacitatea de a altera cursul infecţiei în gazda infectată, sprijină eliminarea virusului sau protejează o persoană expusă la acest virus pentru a nu se infecta”, a explicat Bosch. El a observat că acest anticorp se leagă atât de proteina SARS-CoV cât şi de cea a SARS-CoV-2. “Această caracteristică de neutralizare încrucişată a anticorpului este foarte interesantă şi sugerează că are capacitatea de a frâna boli ce pot apărea pe viitor şi care sunt provocate de coronavirsuri”, a precizat expertul olandez.

Un pas mare

“Această descoperire aduce o bază solidă de cercetare suplimentară pentru a studia caracteristicile acestui anticorp şi a dezvolta posibile tratamente împotriva COVID-19”, a declarat la rândul său, Frank Grosveld, unul dintre autorii cercetării. “Acest anticorp utilizat în această cercetare este în întregime uman”, a precizat el. Anticorpii terapeutici convenţionali sunt dezvoltaţi iniţial la alte specii, iar apoi sunt supuşi unui tratament adiţional pentru a fi “umanizaţi”, notează articolul.

De viitor

Preşedintele HBM, Jingsong Wang, a subliniat că trebuie realizate şi alte studii pentru a vedea dacă acest anticorp poate proteja sau diminua severitatea acestei boli la oameni.“Credem că tehnologia poate veni în ajutorul nevoilor sănătăţii publice şi explorăm şi alte căi de cercetare”, a precizat el.