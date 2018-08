O nouă lovitură: A fost descoperit un caz de Antrax la porci. Boala se poate transmite și la om

Autorităţile sanitare veterinare din Botoşani au descoperit un caz de antrax la porc într-o gospodărie din localitatea Săveni. Direcţia Sanitar-Veterinară anunţă că persoanele care au intrat în contact cu animalul nu au prezentat simptomatologie asociată acestei boli.

"În data de 25 iulie 2018 un proprietar din localitatea Săveni s-a prezentat la laboratorul sanitar veterinar din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Botoşani cu o probă din guşa unui porc din exploataţie sacrificat de dumnealui pentru a vedea cauza îmbolnăvirii animalului, pentru că a aplicat un tratament de câteva zile de antibiotic şi şi-a dat seama că nu răspunde la acesta. În aceste condiţii s-a hotărât să sacrifice animalul. După analize şi diagnosticul de laborator, în data de 26 iulie, a fost descoperită o cultură de Bacillus anthracis, care este responsabilă de antrax. Antraxul la porc este o boală foarte rară, de obicei speciile mai afectate fiind bovinele, caprinele şi ovinele care sunt de altfel şi supuse unui program de vaccinare anti-cărbunoase. Imediat după rezultatele analizelor am început să aplicăm măsurile de suspiciune de antrax în exploataţia respectivă. Proprietarul are o exploataţie non-profesională, deci o gospodărie, în care mai are 16 bovine care au fost supuse vaccinării anti-cărbunoase. Aceste bovine sunt la păşune, iar un singur porc a fost sacrificat de către proprietar din proprie iniţiativă. Imediat, a fost anunţat DSV-ul pentru a lua în evidenţă atât proprietarul, cât şi alte patru persoane care au intrat în contact cu carcasa, respectiv cu resturile provenite de la porcul respectiv, iar până astăzi, 6 august, acestea nu au manifestat nicio simptomatologie ce ar putea fi atribuită antraxului", a declarat, marţi, Minodora Vasiliu, director executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Botoşani, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentantei DSVSA Botoşani, locurile din gospodărie în care a fost descoperit cazul au fost dezinfectate şi curăţate mecanic, iar carnea provenită de la animalul respectiv a fost incinerată. "De asemenea, s-a realizat curăţarea mecanică a locului, dezinsecţie cu sodă caustică în locul în care au fost puse lichidele de la sacrificare. Antraxul este o boală telurică, ai cărei spori se găsesc în pământ, ei pot apărea oriunde, iar la porc se mai numeşte şi angină cărpinoasă. Pe data de 2 august am primit confirmarea de la laboratorul DSVSA Botoşani, măsurile au fost luate şi ca urmare s-au făcut două curăţări, două dezinsecţii. Carcasa şi ce a mai rămas din ea a incinerată la nivelul incineratorului din cadrul laboratorului Direcţiei Sanitar Veterinare. Măsurile luate şi specificate în legislaţia sanitar-veterinară s-au încheiat, în momentul de faţă. Nu au fost raportate alte cazuri. Toate animalele sunt vaccinate şi ca urmare nu mai pot prinde bacilul respectiv. Vorbim despre o boală care apare la om numai dacă acesta a luat contact cu animalul bolnav de antrax. Repet, cele cinci persoane din gospodăria din Săveni nu au prezentat nicio simptomatologie, dar sunt ţinute încă sub observaţie", a spus Minodora Vasiliu.