S-a zguduit pământul din nou, de data aceasta în Australia. Seismul a avut loc în Vestul Australiei, pe coasta Broome, o zona turistică foarte căutată.

Mișcarea a avut magnitudinea de 4,9 pe scara Richter și s-a produs la aproximativ 200 de kilometri în larg și la o adâncime de 10 kilometri. Unii localnici au spus că au povestit că au văzut cum se mișcă dulapurile și plantele din case.

April 17, 2023