Călin Georgescu, candidatul independent care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, este în centrul unor controverse privind presupuse legături cu Rusia. Cu un discurs anti-sistem, creștin și suveranist, Georgescu a stârnit reacții puternice în mediul politic, fiind acuzat de adversari că ar fi „omul Rusiei”.

Printre cei care au lansat acuzații se numără eseistul Adrian Papahagi, care l-a caracterizat dur: „Călin Georgescu nu e cine credeţi. E un securist viclean care ar scoate România din UE şi NATO.”

Într-o intervenție la Realitatea TV, Georgescu a respins vehement aceste acuzații:

Îndoielile asupra independenței lui Georgescu au fost alimentate de fotografii apărute în presă, care îl arată în compania unor persoane cu legături în serviciile secrete și în sfera de influență rusă, arată antena3.ro.

Printre acestea:

Într-o declarație pentru presă, Silviu Predoiu a spus:

Candidatul independent a negat însă orice legătură de durată cu aceste persoane:

„Pe domnul Predoiu l-am întâlnit o singură dată și de două ori în campanie. Nu am nicio legătură cu așa ceva. Pe Adrian Thiess îl cunosc, cum îl cunoaște foarte multă lume. Pe domnul Teșeleanu la fel, în primul rând că ne leagă pasiunea pentru judo. Eu nu am firme, nu am făcut niciun fel de afaceri. Am fost doar funcționar internațional.”