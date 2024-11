Candidatul independent Călin Georgescu a obținut un rezultat spectaculos în primul tur al alegerilor prezidențiale. El a câștigat poziția de favorit după ce a fost votat de 2.120.401 români, reprezentând 22,94% din totalul de voturi exprimate. Totuși, s-a confruntat ulterior cu acuzații din toate părțile.

El a fost întrebat miercuri la Realitatea TV despre așa-zisele „ferme de troli/boți”, dar și despre fondurile din campania sa electorală.

În primul rând, Georgescu a subliniat faptul că nu are ferme de boți. Totodată, el a pus următoarea întrebare: „Au ieșit boți, cumva, la vot? 2.200.000 de oameni au fost boți, au fost troli?”.

În acest context, subliniază candidatul independent, este „ridicol” ceea ce se spune.

Cu privire la USR, Georgescu susține că formațiunea ar putea fi cea cu „troli”, ținând cont că „au folosit în primele cinci luni ale acestei campanii peste 45 de milioane de lei din banul public și a investit cel mai mult în social-media”.

Ceea ce nu le convine acestor persoane, mai spune Georgescu, este faptul că poporul român își dorește dreptul fundamental la libertate și la libera exprimare.

În încheiere, candidatul independent a explicat că nu poate exista o țară liberă fără liberă exprimare.

„Eu nu am ferme de boți, nu am boți, dar înainte de a vă spune mai multe… Au ieșit boți, cumva, la vot? 2.200.000 de oameni au fost boți, au fost troli?. Este ridicol ceea ce se spune. Eu nu am avut niciun ban în această campanie. Bugetul meu este zero (…). În comparație, USR și doamna Lasconi au folosit în primele cinci luni ale acestei campanii peste 45 de milioane de lei din banul public și a investit cel mai mult în social-media. Adică pare că ei ar fi troli, din banii poporului român. Cam asta este ideea. Ceea ce nu le convine acestor persoane este faptul că poporul român își dorește dreptul fundamental la libertate și la libera exprimare. Momentul în care nu există liberă exprimare, nu există o țară liberă. Punct!”, a explicat Călin Georgescu.