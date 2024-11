Călin Georgescu a respins zvonurile conform cărora ar intenționa să reintroducă serviciul militar obligatoriu, însă a subliniat că ar fi benefic pentru tineri să participe la un stagiu minim, astfel încât țara să aibă „o protecție la orice fel de calamitate naturală”, inspirat din modelul elvețian.

Nu dorim acest lucru din punctul de vedere al unei obligativități, ci din punct de vedere a unui spirit național, să ne ajutăm unii cu alții, cum am spus eu într-o lucrare – unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.

Uitați-vă ce s-a întâmplat la Colectiv, nu am fost în stare să ne protejăm propriii români. Orice tânăr, mai ales băieții, pot să aibă un stagiu de acest gen, unde să fie plătiți cu salariul mediu pe economie ca să aibă și niște bani puși deoparte, pot învăța o meserie sau încă o meserie.

Georgescu a avut un mesaj şi pentru toţi tinerii care protestează acum în stradă împotriva sa.

„Mesajul principal este legat de faptul că vă îndemn pe toți la pace și liniște socială. Fac un apel la unitate, la calm, respect. În același timp, voi fi foarte ferm: apelez la toată societatea românească. Eu, ca părinte, vă rog pe toți să nu faceți audiență cu acei copii care văd că sunt acum în stradă. Vă rog să le spuneți să meargă acasă la familiile lor, nu vrem să se întâmple niciun incident! Să avem alegeri în pace, nu în război, astfel riscăm să câștige răul”, a declarat acesta la Realitatea Plus.

Întrebat dacă va vrea să scoată România din Uniunea Europeană și din NATO în cazul în care ajunge președinte, candidatul independent la alegerile prezidențiale a spus:

„Nu am pronunțat niciodată acest lucru, nu am avut niciodată o poziție de acest fel. Este dreptul nostru, este foarte bine că suntem, este foarte onorabil, eu am spus doar că în aceste două instituții noi trebuie însă să negociem, noi trebuie să mergem așa cum istoria noastră ne-a învățat, drepți, pe verticală, nu în genunchi”.