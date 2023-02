O convorbire între soldații Wagner, interceptată de ucraineni, arată cum un comandant al temutei grupări de mercenari a dat ordin ca unul din oamenii săi să fie ucis, ca să nu se retragă. Potrivit dialogului interceptat, un comandant Wagner a dat ordin ca un șef de pluton să fie împușcat, iar trupa lui să meargă înainte la asalt.

Convorbirea interceptată între soldații Wagner a fost publicată de serviciul „I want to live” („Vreau să trăiesc”) – un proiect al serviciilor de informații ucrainene, care au pus o linie telefonică la dispoziția soldaților ruși care vor să se predea – și tradusă pe contul de Twitter WarTranslated.

„Proiectul «I want to live» publică o convorbire interceptată între mercenarii Wagner, care ordonă în mod deschis uciderea unui comandant. Pentru mercenarii lui Prigojin, nu există opțiunea de a se retrage, de a părăsi o poziție nefavorabilă sau de a da înapoi – asta se pedepsește cu execuția”, scrie Dmitri, deținătorul contului War Translated.

Astfel, s-a aflat cum un mercenar Wagner îi transmite altuia ordinul primit de la un comandant de a-l împușca pe un șef de pluton, iar trupa acestuia să fie trimisă în continuare la atac.

Cel care trebuie să îndeplinească ordinul este amenințat la rândul lui cu o moarte lentă dacă nu-l ucide pe șeful de pluton.

Acrobat (nume de cod): – Proton, se trage din toate direcțiile pentru că toată lumea se mișcă. Toți sunt în mișcare.

Proton (nume de cod): – Acrobat, deci notează, de la comandant: spune-i Coiotului (nume de cod) să-l împuște pe Ustinov, să-i ia plutonul și să avanseze.

Acrobat: – O secundă. Să-i spun Coiotului să împuște plutonul lui Ustinov și să avanseze?

Proton: – Nu! Să-l împuște pe Ustinov, să-i ia plutonul și să meargă la asalt.

Cei doi nu se înțeleg bine și se mută pe alt canal de comunicare.

Proton: – Spune-i Coiotului să-l împuște pe Ustinov, să-i ia plutonul, să-i ia stația lui Ustinov, normal, și s-o dea cui are nevoie de ea, iar plutonul lui Ustinov să înainteze independent și să curețe casele.

Acrobat: – Am înțeles.

Proton: – Acum, că am curățat una (o casă), pot să treacă de ea și să meargă mai departe. Dacă nu-l împușcă, sau Ustinov apare cumva aici, el, nenorocitul (Coiotul), o să moară în chinuri. Spune-i asta.

Acrobat: – Am înțeles.

„I want to live” project publishes an intercepted call of Wagner mercenaries openly ordering the killing of another commander. For Prigozhin’s mercenaries, there are no options to retreat, change an unfavorable position, or pull back – this is punishable through execution. pic.twitter.com/DEDuIxVD7I

— Dmitri (@wartranslated) February 20, 2023