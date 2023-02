Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner din Rusia, a declarat luni că firma de mercenari se confruntă cu o „foamete totală de obuze” și a cerut Ministerului rus al Apărării să furnizeze muniție pentru Wagner „în cantitatea necesară, pe care o are în depozit”.

Într-o înregistrare pe care serviciul său de presă a posta-o pe Telegram, Prigojin a precizat că incapacitatea sa de până acum de a rezolva problemele de aprovizionare ale Wagner vine „chiar și în ciuda tuturor contactelor și conexiunilor sale”. El a afirmat că surse anonime i-au spus că are „relații tulburi” cu oamenii „de la vârf” și că, dacă „își cere scuze și mărturisește”, luptătorii săi vor primi muniția de care au nevoie.

Prigojin nu poate rezolva problema muniției

„Nu pot rezolva această problemă (cu muniția-n.red), în ciuda tuturor cunoștințelor și legăturilor mele. Totul se scufundă și se lipește de fund. Nu se iau decizii”, a declarat Evgheni Prigojin.

„Nimeni nu înțelege de unde provin anumite limitări, de unde provin procedurile pentru care trebuie să obținem (muniție-n.red). Nimeni nu vrea sau nu știe să semneze anumite documente. Toată lumea dă din cap în sus, arătând cu degetul în sus, spunând: „Știi, Yevgeny Viktorovich, ai o relație dificilă acolo… și, prin urmare, trebuie să mergi să-ți ceri scuze, atunci luptătorii tăi vor primi muniție”, a spus Prigojin în înregistrare.

„Vă rog, spuneți-mi față de cine trebuie să-mi cer scuze pentru ca băieții mei să moară la jumătate din ritmul în care mor acum!”, a spus Prigozhin.

Șeful mercenarilor a adăugat că, pe vremea când forțele rusești din Ucraina erau conduse de generalul Serghei Surovikin, Grupul Wagner nu avea aceleași probleme de aprovizionare ca acum.

„Vă trimiteți fiicele la Dubai fără nciun fel de rușine”

„Nu încerc să atrag atenția asupra faptului că voi stați acolo, mâncați micul dejun, prânzul și cina din farfurii de aur și vă trimiteți fiicele, nepoatele și cățeii lor în vacanță în Dubai, fără niciun fel de rușine. În timp ce soldații ruși mor pe front. Nu, eu vă cer pur și simplu: dați-ne muniție!”, a spus Evagheni Prigojin.

Bombshell audio recording indicates Prigozhin is unable to solve any issues with ammunition for Wagner.

This morning, Prigozhin’s mouthpiece channel posted a 7-minute recording of him saying that he is forced to „apologise and obey” to get ammunition. pic.twitter.com/FjaQxVB9eu

— Dmitri (@wartranslated) February 20, 2023