Cristina Bâtlan – este una dintre cele mai cunoscute antreprenoare din România. A participat ca jurat la emisiunea Imperiul Leilor de la ProTV, având în spatele său afacerea de succes, de încălțăminte, Musette.

Doris Andronescu – este femeia din spatele SANADOR, unul dintre cele mai mari grupuri medicale private de la noi din țară. Afacerea este într-o continuă expansiune, anul trecut fiind inaugurată Clinica Sanador Floreasca, în urma unei investiții de 6 milioane de euro.

Diana Cîtu – fondatoare și CEO al Reciclad’OR, principala sa misiiune este de a simplifica procedurile de îndeplinire a obligațiilor de mediu pentru firmele mici și mijlocii. Reciclad’OR vine în ajutorul IMM-urilor care nu dispun de un departament dedicat în companie pentru protecția mediului și deșeuri; totodată, promovează și imprementează proiecte de economie circulară.

Malvina Cservenschi – de 10 de ani coordonează activitatea companiei de bijuterii Malvensky, pe care a crescut-o pas cu pas. Începând cu anul 2022, brandul de bijuterii a abordat două noi direcții: Malvensky Kids și Casa de Bijuterii Malvensky.

Adriana Cristea – fondatoarea Arc Parc Industrial, cel mai mare parc industrial din Vestul României. Are în plan construcția unui Data Center de 16.000 mp alături de o hală logistică de alți 10.000 mp.

Beatrice Leca – a făcut pasul de la angajat la antreprenor la doar 25 de ani, după ce, la doi ani după ce a întipărit imaginea Handsome Monk Coffe în mintea bucureștenilor, din poziția de Brand Manager, și-a luat inima în dinți și a deschis prima cafenea în sistem franciză a proaspătului brand, Handsome Monk Coffe Victoriei.

Daniela Kasper – cea mai importantă dezvoltatoare imobiliară din Brașov, Daniela controlează Kasper Development, companie care are în plan reabilitarea fostelor platforme industriale Tractorul și I.A.R. Brașov, 30 de hectare de teren, pentru a construi un ansamblu rezidențial.

Alexandra Peligrad – CEO al SmartTree România, companie axată pe externalizarea serviciilor de salarizare și alte procese HR.

Dorina Mutu – deține magazinele Annabela, unul dintre cele mai importante lanțuri de retail 100% românești de la noi din țară, foarte populare în județele Vâlcea, Argeș și Olt.

Elena Teodorescu – fondator și CEO al Donna Medical Center, este medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, clinica devenind specializată în diagnosticul patologiei mamare și al cancerului la sân.

Femeile antreprenor premiate de Capital

Premiul pentru „Performanţă şi inovaţie în sustenabilitate” i-a fost acordat Dianei Cîțu, Reciclad’OR!

„Premiul ne onorează foarte mult. Sunt onorată să fiu pe această scenă unde a fost și doamna Elisabeta Lipă sau Gabriela Firea. Fără echipă n-am putea fi astăzi aici. Mulțumim și sunt mândră că sunt femeie și mândră că sunt româncă”, a declarat Diana Calcan, PR-ul companiei.

Premiul pentru „Crearea unui brand de top cu bijuterii unicat” îi este acordat Malvinei Cservenschi!

„Sunt onorată să primesc acest premiu și să fac parte din Topul celor 100 femei de succes din România. De-abia astept să citesc interviurile din Revista Capital. Povestea noastră a început acum 10 ani cu un șnur roșu și un pandant de aur și un mesaj puternic „Make a wish and let it happen”. Astăzi, la 10 ani distanță, am devenit Casa de bijuterii Malvenschi, cu o cifră de afaceri de aproape 4 milioane de euro. Menirea noastră este să promovăm valorile și tradițiile românești, în asta credem.”

Premiul pentru „Antreprenoriat medical dedicat sănătății femeii” i-a fost înmânat Elenei Teodorescu.

„Mulțumesc pentru nominalizare și invitația în această seară minunată. În spatele unei femei de succes trebuie să stea bărbați de succes și o familie de succes, puternică. În cazul meu este vorba doar despre bărbați puternici. În spatele meu am un fiu cu care fac echipă și un soț care m-a înțeles întotodeauna. Toate femeile de aici cred că sunt de acord că în spatele muncii au avut o familie înțelegătoare acasă. Mulțumesc și echipei care stă în spatele meu zi de zi și cu care reușim să facem lucruri minunate!”